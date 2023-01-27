Если коротко, не раскрывая деталей, то российские оккупанты будут пытаться отрезать территории по Днепру. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.
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На "Рамштайне" Украина может получить оружие для контрнаступления
По его словам, там захватчики планируют строить "правильную" Украину. К этому плану следует добавить еще атаку россиян с Севера Украины – на Чернигов, Киев и Сумы. Что важно, Украине план страны-агрессора известен. Более того, наши защитники готовятся к этому и имеют достаточно оружия.
Кроме того, 14 февраля должна пройти новая встреча министров обороны стран-союзниц в формате "Рамштайн". Символично, что она пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На этой встрече Украина сможет политически и дипломатично дожать предоставление нам истребителей F-16, а уже после встречи получить их.
"Не факт, что "Рамштайн" будет настолько символичным, что сразу там и объявят (о передаче истребителей – 24 Канал). Понимая психологию "Рамштайна", они избегают громких заголовков, а наоборот тихонько "спускают" эти решения, поэтому оружие будет, нужно готовиться", – отметил политолог.
Давыдюк о новом наступлении России: смотрите видео
Эта попытка наступления будет финальной для России
По мнению политолога, Россия действительно попытается осуществить новое наступление. Так что политическому руководству нашего государства следует давать больше информации и координировать людей.
Кроме этого Украина тоже готовит контрнаступление, то есть они хотят на нас напасть, а мы тем временем будем отвоевывать (наши территории – 24 Канал) и параллельно отражать их атаки. Украина готовится сейчас очень мощно и для россиян это будет финальный переломный момент, после которого придет затишье в войне, потому что у России не будет сил атаковать,
– отметил Давыдюк.
По его словам, Россия – это "медведь, раненный в голову и имеющий силы на последнюю конвульсию, а дальше придет тихая и вечная смерть". Поэтому Украине нужно выдержать и отразить последний удар страны-агрессора и победить. А дальше наше государство вернет свои территории, а россияне направятся в Гаагу.
Новое наступление России: последние новости
- Россияне могут пойти в новое наступление в конце февраля – марте. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что опасными являются Донецкое и Луганское направления, поскольку захватчики стремятся завершить оккупацию этих областей.
- Кроме того, наступление россиян возможно и на Запорожском направлении. Там захватчики в последние недели проверяют оборону наших защитников и пытаются найти в ней слабые места.
- В то же время Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наступление россиян можно ожидать с любой стороны. Не исключено, что захватчики попытаются совершить масштабную атаку на Юге или Востоке.
- Даже если россияне предпримут попытку нового наступления, то повторить 24 февраля у них не получится. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк пояснил, что сегодня захватчики не имеют того ресурса и позиций, которые были у них в начале полномасштабного вторжения.