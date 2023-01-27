Якщо коротко, не розкриваючи деталей, то російські окупанти намагатимуться відрізати території по Дніпру. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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На "Рамштайні" Україна може отримати зброю для контрнаступу

За його словами, там загарбники планують будувати "правильну" Україну. До цього плану слід додати ще атаку росіян з Півночі України – на Чернігів, Київ та Суми. Що важливо, Україні план країни-агресорки відомий. Ба більше, наші захисники готуються до цього та мають достатньо зброї.

Крім того, 14 лютого має відбутися нова зустріч міністрів оборони країн-союзниць у форматі "Рамштайн". Символічно, що вона відбудеться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. На цій зустрічі Україна зможе політично та дипломатично дотиснути надання нам винищувачів F-16, а вже після зустрічі отримати їх.

"Не факт, що "Рамштайн" буде настільки символічним, що одразу там і оголосять (про передачу винищувачів – 24 Канал). Розуміючи психологію "Рамштайну", то вони уникають гучних заголовків, а навпаки тихенько "спускають" ці рішення, тому зброя буде, потрібно готуватися", – зазначив політолог.

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Ця спроба наступу буде фінальною для Росії

На думку політолога, Росія дійсно спробує здійснити новий наступ. Тож політичному керівництву нашої держави варто давати більше інформації та координувати людей.

Окрім цього, Україна теж готує контрнаступ, тобто вони хочуть на нас напасти, а ми тим часом будемо відвойовувати (наші території – 24 Канал) та паралельно відбивати їхні атаки. Україна готується зараз дуже потужно і для росіян це буде фінальний переламний момент, після якого прийде затихання у війні, бо у Росії не буде сил атакувати,

– відзначив Давидюк.

За його словами, Росія – це "ведмідь, поранений в голову, що має сили на останню конвульсію, а далі прийде тиха і вічна смерть". Тож Україні треба витримати та відбити це останній удар країни-агресорки та перемогти. А далі наша держава поверне свої території, натомість росіяни попрямують в Гаагу.

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