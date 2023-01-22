Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.
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"Путін думає, де на нас наступати. Ми думаємо, де захищатимемось. Це зовсім різні сприйняття світу й підходи. Путін відправляє помирати на війну сотні тисяч людей. Чужих. Його діти не воюють, не помирають і не страждають. Може вони на окупованих територіях України й стоять на сторожі порядку? Думаю, що ні", – сказав президент.
Росія продовжить воювати
За словами Зеленського, для Путіна ціною війни стали чужі жертви. Він зазначив, що тисячі людей помирають, але російський президент все одно прагне воювати.
Наступ може бути з будь-якого боку. Може бути на Півдні чи Сході. Він же ставив за мету вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, – зазначив президент.
Він додав, що війну як проблему має усвідомити весь світ, а не лише Україна.
Росія готує новий наступ: останні новини
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що Путін не відмовився від захоплення Києва. Росіяни прагнуть прорвати лінію оборони на Півдні та повністю захопити Донецьку та Луганську області.
- Віцемаршал британської авіації у відставці Шон Белл вважає, що новий наступ на Україну може початися через кілька тижнів. За його словами, для оборони критично потрібні важкі танки.
- Розвідники Міноборони Великої Британії заявили, що Росія намагається збільшити військо до 1,5 мільйона осіб, але їм не вдасться його укомплектувати.