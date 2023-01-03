Россия готовится к новому наступлению на Украину: увеличит ли Запад военную помощь Украине

Несмотря на военную помощь Украине от Запада, она поставляется очень медленно и не в тех объемах, в которых нужно. Россия знает, что у Украины недостаточно ресурсов для дальнейшего контрнаступления, а потому и использует время, чтобы подготовиться к своему наступлению.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. По его словам, затягивание времени выгодно для России, она готовит своих мобилизованных, закупает оружие у Ирана и производит ракеты, потому что знает, что Украина в ближайшее время не сможет атаковать из-за недостаточного количества оружия.

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Время играет на руку России

Российский оппозиционер убежден, что в целом ситуация развивается в пользу Украины, но очень медленными темпами. Россия использует время, за которое Украине поставляется оружие, и готовится к собственным наступательным действиям.

Дмитрий Гудков объяснил логику ситуации со стороны россиян и указал, как они ее оценивают.

Логика очевидна. Все видят и вы это видите прекрасно, что той военной помощи, которая сейчас поставляется, ее недостаточно для наступления,

– сказал Гудков.

При этом политик отметил, что Россия использует время для подготовки мобилизованных, закупки и производства оружия, а также укрепления своих позиций, пока Украина ожидает оружия. Вопрос будет ли Запад поставлять больше помощи остается открытым. По мнению Гудкова, количество оружия можно увеличивать, но этот вопрос слишком медленно продвигается.

Сколько там Хаймарсов поставили? 26? Я сейчас точно не помню, а их в мире около двух или трех тысяч, то есть это можно усилить заметно,

– сказал политик.

Дмитрий Гудков объяснил, что это будет зависеть от того, как Украина будет бороться дальше и готова ли она это делать. Поскольку с этим проблем нет, оппозиционер отметил, что также важным будет этот год из-за подготовки к выборам в США.

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Политик предположил, что демократы не будут отпускать эту ситуацию на самоход, потому что поражение Украины будет означать поражение демократов. В то же время республиканцы будут мешать этим поставкам, но не из-за нежелания помочь Украине, а из-за желания победить демократов.

Здесь очень многое зависит не только от положения линии фронта, а это еще зависит от дипломатической войны, назовем ее так, информационной войны, которая является войной за общественное мнение, а дипломатическая война – война за решения, принимаемые элитами.

– подытожил Гудков.

По его мнению, именно от этого будет многое зависеть, но сам политик убежден, что ситуация хоть и плавно, но меняется в пользу Украины, и военную помощь будут усиливать.

Военная помощь Украине: главное