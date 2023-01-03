Про 24 каналу розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков. За його словами, затягування часу вигідне для Росії, вона готує своїх мобілізованих, закуповує зброю в Ірану та виготовляє ракети, бо знає, що Україна найближчим часом не зможе атакувати через недостатню кількість зброї.

Читайте також Лукашенко відмовляється віддати наказ про наступ на Україну, – Піонтковський

Час грає на руку Росії

Російський опозиціонер переконаний, що загалом, ситуація розвивається на користь України, але дуже повільними темпами. Росія використовує час, за який Україні постачають зброю, та готується до власних наступальних дій.

Дмитро Гудков пояснив логіку ситуації зі сторони росіян та зазначив, як вони її оцінюють.

Логіка очевидна. Всі бачать і ви це бачите прекрасно, що тієї військової допомоги, яка зараз постачається, її недостатньо для наступу,

– сказав Гудков.

При цьому політик зазначив, що Росія використовує час для підготовки мобілізованих, закупівлі та виробництва зброї, а також укріплення своїх позицій, поки Україна очікує на зброю. Питання чи буде Захід постачати більше допомоги залишається відкритим. На думку Гудкова, кількість зброї можна збільшувати, але це питання занадто повільно просувається.

Скільки там Хаймарсів поставили? 26? Я зараз точно не пам’ятаю, а їх у світі близько двох чи трьох тисяч, тобто це можна посилити помітно,

– сказав політик.

Дмитро Гудков пояснив, що це буде залежати від того, як Україна буде боротись далі та чи готова вона буде це робити. Оскільки із цим проблем немає, опозиціонер зазначив, що також важливим буде цей рік через підготовку до виборів у США.

Російський опозиціонер розповів про новий наступ Росії: дивіться відео

Політик припустив, що демократи не будуть відпускати цю ситуацію на самохід, бо поразка України означатиме й поразку демократів. Водночас республіканці будуть заважати цим постачанням, але не через небажання допомогти Україні, а через бажання перемогти демократів.

Тут дуже багато залежить не тільки від положення лінії фронту, а це ще залежить від дипломатичної війни, назвемо її так, інформаційної війни, яка є війною за суспільну думку, а дипломатична війна – війна за рішення, які приймають еліти,

– підсумував Гудков.

На його думку, саме від цього буде багато що залежати, але сам політик переконаний, що ситуація хоч і плавно, але змінюється на користь України і військову допомогу будуть посилювати.

Військова допомога Україні: головне