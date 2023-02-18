Без привязки к дате: от чего на самом деле зависит новое наступление России

Всех интересует, будет ли большое русское наступление на годовщину вторжения. Анализируем. Этот план вторжения России в Украину разведка США обнародовала 12 февраля 2022 года.

Современная война не может быть полностью неожиданной

Как видим, отличие в реальности было только в том, что россияне вместо десанта в Одессе решили добраться до города, захватив мосты через Днепр, Херсон и Николаев.

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А так все они пошли туда, где предупреждали американцы. Наша война уникальна тем, что о войне и месяце вторжения разведка НАТО сообщила за 4 месяца. О плане нападения сообщили за 12 суток. О точном времени нападения сообщили через 2 суток.

Если бы большое наступление планировалось сейчас, информация от союзников была бы еще более подробной. Фактически тумана войны в современных условиях на стратегическом уровне не существует. Современные средства радиоэлектронной и космической разведки раскрывают все планы и видят все передвижения военных группировок. Поэтому ничего неожиданного и непредсказуемого на фронте Россия не совершит и на годовщину вторжения.

Россия сменила стратегию. Вместо намерений уничтожить Украину одним мощным ударом она пытается создать напряжение и добиться преимущества на широком фронте. То есть увеличивает количество войск на фронте, мобилизует промышленность для увеличения производства дронов, снарядов, ракет.

Новое наступление не будет столь масштабным

Это значит, что враг готовится к наступлению, но масштабы этого наступления – фронтовая и пограничная зона. В то же время наступление привязано не к какой-то конкретной дате, а к созданию благоприятных условий. То есть враг будет наступать там, где у нас плохо обустроена и не глубока оборона, где слабая разведка и управление, где огневые средства работают не точно, где ослаблены и истощены подразделения.

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Характер боевых действий на втором году полномасштабной войны меняется, масштабные действия и прорывы должны быть предотвращены резким снижением боеспособности противника на определенных участках фронта. Но маневры российских войск мы видим так же четко, как и год назад, поэтому внезапности не будет.