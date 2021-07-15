Новое подозрение Тупицкому касается вмешательства в систему Казначейства, – СМИ

СМИ пишут, что Государственное бюро расследований подготовило для Александра Тупицкого новое подозрение. Оно касается обвинения в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему "Клиент казначейства – Казначейство".

В то же время следствие считает соучастником преступления главную бухгалтершу суда Наталью А. Об этом говорится в подозрении, подготовленном ГБР Тупицкому, которое есть в распоряжении Укринформа.

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В документе отмечается, что в январе 2020 года Казначейство предоставило Тупицкому доступ к системе дистанционного обслуживания клиентов с использованием программно-технического комплекса "Клиент казначейства – Казначейство".

Следствие считает, что Указ президента Владимира Зеленского от 29 декабря 2020 года об отстранении Тупицкого должен был прекратить выполнение им полномочий судьи и председателя Конституционного Суда до 28 февраля, считает следствие.

В то же время, говорится в подозрении, Тупицкий не считался с указом и "противодействовал досудебному расследованию во избежание уголовной ответственности".

Соучастник преступления – главный бухгалтер

В материалах дела сообщается, что Тупицкий в помещении Конституционного Суда указал руководителю бухгалтерской службы – главному бухгалтеру использовать его личный ключ с квалификационной электронной подписью для несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему во время подписания электронных бухгалтерских документов от своего имени.

По данным следствия, желая сохранить должность, Наталья А. согласилась на использование КЭП Тупицкого во время подписания от его имени бухгалтерских документов, в том числе электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам.

Журналисты добавляют, что в связи с установленными фактами Тупицкому подготовили подозрение в нарушении статьи о несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи Уголовного кодекса.

Дело Тупицкого: что известно

В начале 2021 года ГБР сообщило Александру Тупицкому о подозрении в даче ложных показаний и подкупе свидетеля.

Следователи утверждают, что в октябре 2018 года Тупицкий из корыстных побуждений и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда беглеца Виктора Татькова, подкупил свидетеля.

Он хотел, чтобы тот отказался от показаний или дал ложные показания в уголовном производстве по присвоению и махинациям с активами Зуевского энергомеханического завода.

Владимир Зеленский в конце 2020 года издал указ, которым на 2 месяца отстранил Тупицкого от должности главы Конституционного суда. В начале 2021 года президент отстранил его во второй раз.

В марте 2021 года Зеленский вообще отменил указ Януковича о назначении Тупицкого.



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