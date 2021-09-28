Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он считает, что новое правительство в Германии не будет антиукраинским.

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Что это значит

"Германия отличается наследственной внешней политикой. Если нормандский саммит состоится еще с участием Ангелы Меркель, то решения и обязательства, которые будут приняты немецкой стороной, останутся актуальными и для нового правительства страны", – считает Кулеба.

По его словам, новое немецкое правительство будет очень прагматично.

Оно не будет антиукраинским. Прежде всего оно будет заниматься внутренними немецкими вопросами,

– заверил министр.

Кулеба также заметил, что самое важное это то, каким будет коалиционное соглашение. Однако принципиальных изменений Кулеба не ожидает.

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