Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он считает, что новое правительство в Германии не будет антиукраинским.

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Что это значит

"Германия отличается наследственной внешней политикой. Если нормандский саммит состоится еще с участием Ангелы Меркель, то решения и обязательства, которые будут приняты немецкой стороной, останутся актуальными и для нового правительства страны", – считает Кулеба.

По его словам, новое немецкое правительство будет очень прагматично.

Оно не будет антиукраинским. Прежде всего оно будет заниматься внутренними немецкими вопросами,
– заверил министр.

Кулеба также заметил, что самое важное это то, каким будет коалиционное соглашение. Однако принципиальных изменений Кулеба не ожидает.

Выборы в Германии: результаты

  • Выборы проходили 26 сентября.
  • Предварительно известно, что победила Социал-демократическая партия Германии. Политсила набрала 25,7% голосов.
  • За ней сразу же Христианско-демократический союз – его поддержали 18,9% избирателей.
  • Несмотря на поражение, партия Ангелы Меркель не теряет надежды создать свою коалицию. В то же время социал-демократы якобы отказываются объединяться с партией Меркель.