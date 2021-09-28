Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він вважає, що новий уряд в Німеччині не буде антиукраїнським.

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Що це означає

"Німеччина відрізняється спадковою зовнішньою політикою. Якщо нормандський саміт відбудеться ще за участю Ангели Меркель, то рішення і зобов'язання, які будуть прийняті німецькою стороною, залишаться актуальними і для нового уряду країни", – вважає Кулеба.

За його словами, новий німецький уряд буде дуже прагматичний.

Він не буде антиукраїнським. Насамперед він займатиметься внутрішніми німецькими питаннями,
– запевнив міністр.

Кулеба також зауважив, що найважливішим є те, якою буде коаліційна угода. Однак на принципові зміни Кулеба не очікує.

Вибори у Німеччині: результати

  • Вибори тривали 26 вересня.
  • Попередньо відомо, що перемогла Соціал-демократична партія Німеччини. Політсила набрала 25,7% голосів.
  • За нею одразу ж Християнсько-демократичний союз – його підтримали 18,9% виборців.
  • Попри поразку, партія Ангели Меркель не втрачає надії створити свою коаліцію. Водночас соціал-демократи нібито відмовляються об'єднуватися із партією Меркель.