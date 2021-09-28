Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він вважає, що новий уряд в Німеччині не буде антиукраїнським.
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Що це означає
"Німеччина відрізняється спадковою зовнішньою політикою. Якщо нормандський саміт відбудеться ще за участю Ангели Меркель, то рішення і зобов'язання, які будуть прийняті німецькою стороною, залишаться актуальними і для нового уряду країни", – вважає Кулеба.
За його словами, новий німецький уряд буде дуже прагматичний.
Він не буде антиукраїнським. Насамперед він займатиметься внутрішніми німецькими питаннями,
– запевнив міністр.
Кулеба також зауважив, що найважливішим є те, якою буде коаліційна угода. Однак на принципові зміни Кулеба не очікує.
Вибори у Німеччині: результати
- Вибори тривали 26 вересня.
- Попередньо відомо, що перемогла Соціал-демократична партія Німеччини. Політсила набрала 25,7% голосів.
- За нею одразу ж Християнсько-демократичний союз – його підтримали 18,9% виборців.
- Попри поразку, партія Ангели Меркель не втрачає надії створити свою коаліцію. Водночас соціал-демократи нібито відмовляються об'єднуватися із партією Меркель.