Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він вважає, що новий уряд в Німеччині не буде антиукраїнським.

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Що це означає

"Німеччина відрізняється спадковою зовнішньою політикою. Якщо нормандський саміт відбудеться ще за участю Ангели Меркель, то рішення і зобов'язання, які будуть прийняті німецькою стороною, залишаться актуальними і для нового уряду країни", – вважає Кулеба.

За його словами, новий німецький уряд буде дуже прагматичний.

Він не буде антиукраїнським. Насамперед він займатиметься внутрішніми німецькими питаннями,

– запевнив міністр.

Кулеба також зауважив, що найважливішим є те, якою буде коаліційна угода. Однак на принципові зміни Кулеба не очікує.

Вибори у Німеччині: результати