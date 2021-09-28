Про це в авторській програмі "Між іншим" з Денисом Казанським та Дмитром Гнапом на 24 каналі заявив політик, експосол України в Білорусі Роман Безсмертний. Також в ефірі разом з спортивним оглядачем Костянтином Адріюком обговорювали перемогу боксера Олександра Усика.

До теми Бомба біля дільниць та закінчення бюлетенів: курйози на виборах у Німеччині 2021

Про сміливість Путіна

Піонтковський: Президент США Джо Байден стане сміливішим (після виборів у Німеччині – 24 канал). Він давав якісь обіцянки Ангелі Меркель проти своєї волі, як він казав.

Мовляв, сам він проти газопроводу "Північний потік-2", але з поваги до Ангели… А немає вже Ангели. Все, немає цих обіцянок.

Я думаю, ця коаліція підвісить майбутнє "Північного потоку-2" на деякий час.

Довідка. Партія Ангели Меркель програла вибори. За попередніми підрахунками, перемогла Соціал-демократична партія – політсила набрала 25,7% голосів.

Про погрозу Україні

Піонтковський: Лукашенко є другою чи третьою людиною у Союзній державі. Це вже пряма погроза. Я б уточнив. Мовиться не просто про "коли Україна вступить до НАТО". Там формулювання "бази НАТО", "наближення до кордонів".

Тобто дають чітку інтерпретацію, що навчання, у яких беруть участь американські військовослужбовці – це вже підпадає під "приближення НАТО до наших кордонів".

Про Білорусь як військову базу Росії

Піонтковський: Путін і Лукашенко досягли домовленостей. Мовляв, якщо Лукашенкові так хочеться бути керівником незалежної держави, то вони йому це зберігають. Натомість він перетворює всю Білорусь у цілковиту військову базу російських військ, зокрема для можливої агресії проти України.

Про це Лукашенко фактично і говорить. Він повідомляє, що якщо Москва захоче посунути війська з Півночі до України, то ніяких політичних проблем у нього не буде з Білоруссю. Москва це зробить.

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Про успіх України

Піонтковський: До Різдва у Німеччині може відбуватись "перетягування канату", створення коаліції. Водночас з кожною годиною результат стає все більш зрозумілим.

Канцлером буде Шольц (Олаф – 24 канал). Міністром закордонних справ – Анна Бербок (і це величезний успіх для України). Міністром фінансів стане Лінднер (Крістіан – 24 канал) – лідер "Вільної демократичної партії".

Про німецькі партії, які фінансує Кремль

Піонтковський: Я назву ці 2 партії:

одна – фашистська;

інша – комуністична.

Їх обидві не лише підтримує, але й фінансує Кремль. Вони обидві невдалі. Всі інші політсили заздалегідь виключали будь-яку можливість співпраці з ними.

Повний випуск програми "Між іншим" на 24 каналі: дивіться відео