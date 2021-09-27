Тому в інтересах України – щоб Лукашенко якнайшвидше відійшов від свого правління. Про це в ефірі 24 каналу сказав білоруський журналіст Франек Вячорка.

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Вячорка: Лукашенко блефує

За його словами, наша держава повинна дуже чітко дотримуватись своєї політики невизнання Лукашенка президентом і підтримки білоруського демократичного руху.

Поки в Мінську керуватиме диктатор, який абсолютно не поважає ні свій народ, ні своїх сусідів, загроза існуватиме,

– наголосив Вячорка.

Він зауважив, що чергова заява самопроголошеного білоруського президента – нічого нового. Адже він просто генерує інформаційні приводи, щоб залишатись на порядку денному.

Відзначимо! Експерти вважають, що режим білоруського диктатора перебуває майже в міжнародній ізоляції.

Білоруси, як зазначив журналіст, перестали серйозно ставитись до Лукашенка. "Я б це сприймав дуже обережно. Він багато говорить, часто блефує. Але рідко справа переходить до конкретних дій", – сказав Вячорка.

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