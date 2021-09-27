Поэтому в интересах Украины – чтобы Лукашенко как можно быстрее отошел от своего правления. Об этом в эфире 24 канала сказал белорусский журналист Франек Вячорка.

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Вячорка: Лукашенко блефует

По его словам, наше государство должно очень четко придерживаться своей политики непризнания Лукашенко президентом и поддержки белорусского демократического движения.

Пока в Минске будет руководить диктатор, который абсолютно не уважает ни свой народ, ни своих соседей, угроза будет существовать,

– подчеркнул Вячорка.

Он отметил, что очередное заявление самопровозглашенного белорусского президента – ничего нового. Ведь он просто генерирует информационные поводы, чтобы оставаться на повестке дня.

Отметим! Эксперты считают, что режим белорусского диктатора находится почти в международной изоляции.

Белорусы, как отметил журналист, перестали серьезно относиться к Лукашенко. "Я бы это воспринимал очень осторожно. Он много говорит, часто блефует. Но редко дело переходит к конкретным действиям", – сказал Вячорка.

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