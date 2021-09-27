Лашет одразу на виборчій дільниці склав бюлетень так, що всі побачили, кому він віддав свій голос. Політик віддав голос собі самому.
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Лашет, попри VIP-агітацію від Меркель, набрав найгірший за історію партії результат.
На виборчих дільницях – маскарад і мінування
Німці традиційно вирізняються браком емоцій. Попри це, новини з виборчих дільниць рясніють курйозами.
У Вупперталі у виборчий процес "втрутилася" бомба часів Другої світової війни. Хтось приніс її прямо до місця голосування. Довелось перервати голосування, поки знешкоджували боєприпас.
Не обійшлося без дивацтв і в столиці Німеччини. Там закінчилися бюлетені на кількох дільницях, а підвезти додаткові змогли заледве, адже у той час тривав марафон. Люди по кілька годин стояли в чергах, щоб проголосувати.
У деяких регіонах виборці поприходили на дільниці, як на свято. Баварці з нагоди "свята виборів" надягли щось схоже на ледерхозен. Мовиться про національне місцеве вбрання – шкіряні штани й шапки з помпонами.
Традиційний німецький одяг / Фото Claude Truong-Ngoc
Жінка-трансгендер у парламенті
Партії-переможці навипередки обіцяють німцям новий старт. Німці вочевидь чекають на оновлення, яким би воно не було. До нового Бундестагу пройшла навіть жінка-трансгендер Тесса Гансерер від Союзу 90/Зелені.
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І соцопитування, і результати виборів підтверджують запит на оновлення. Так звана епоха Меркель скінчилась. За канцлеркою, за даними, не сумуватимуть 40% німців.
Якою буде нова епоха? Тепер це цілком залежить він абсолютно нових лідерів.
Виборці не знали кому віддати голос
Вибори продемонстрували, що німці голосують не лише головою, а й серцем. Майже 40% виборців до останнього не знали, за кого віддадуть голос і визначились лише після дебатів. Саме лідер соціал-демократів Олаф Шольц справив найбільше враження.
Ми реалізуємо все, що обговорювали під час виборчої кампанії. Також організуємо й сформуємо для цього вагому політичну аргументацію.
Підбурювачкою на німецьких виборах стала шведська екоактивістка Грета Тунберг. Саме її запросили "Зелені".
Ми не маємо здаватися. Ми хочемо і вимагаємо змін. Ми – зміни!
– казала Тунберг.
Вибори у Німеччині: головне
- У Німеччині 26 вересня 2021 року відбулися вибори за новий склад Бундестагу.
- Участь у голосуванні взяла рекордна кількість партій – 47. Голосувати могли понад 60 мільйонів німців.
- Чимало виборців голосували поштою. Зокрема, такий спосіб голосування обрала й Ангела Меркель.
- За попередніми підрахунками, перемогла здобула Соціал-демократична партія, яка набрала 25,7% голосів.
- На другому місці – Християнсько-демократичний союз із 18,9%. Третє місце посіли "Зелені", за яких віддали 14,8% голосів.
- Уже через кілька тижнів парламентарі можуть голосувати за нового канцлера.