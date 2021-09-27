Лашет одразу на виборчій дільниці склав бюлетень так, що всі побачили, кому він віддав свій голос. Політик віддав голос собі самому.

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Лашет, попри VIP-агітацію від Меркель, набрав найгірший за історію партії результат.

На виборчих дільницях – маскарад і мінування

Німці традиційно вирізняються браком емоцій. Попри це, новини з виборчих дільниць рясніють курйозами.

У Вупперталі у виборчий процес "втрутилася" бомба часів Другої світової війни. Хтось приніс її прямо до місця голосування. Довелось перервати голосування, поки знешкоджували боєприпас.

Довідка. 5 виборчих дільниць розташовувались за 500 метрів від місця, куди підкинули снаряд.

Не обійшлося без дивацтв і в столиці Німеччини. Там закінчилися бюлетені на кількох дільницях, а підвезти додаткові змогли заледве, адже у той час тривав марафон. Люди по кілька годин стояли в чергах, щоб проголосувати.

У деяких регіонах виборці поприходили на дільниці, як на свято. Баварці з нагоди "свята виборів" надягли щось схоже на ледерхозен. Мовиться про національне місцеве вбрання – шкіряні штани й шапки з помпонами.



Традиційний німецький одяг / Фото Claude Truong-Ngoc

Жінка-трансгендер у парламенті

Партії-переможці навипередки обіцяють німцям новий старт. Німці вочевидь чекають на оновлення, яким би воно не було. До нового Бундестагу пройшла навіть жінка-трансгендер Тесса Гансерер від Союзу 90/Зелені.

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І соцопитування, і результати виборів підтверджують запит на оновлення. Так звана епоха Меркель скінчилась. За канцлеркою, за даними, не сумуватимуть 40% німців.

Якою буде нова епоха? Тепер це цілком залежить він абсолютно нових лідерів.

Виборці не знали кому віддати голос

Вибори продемонстрували, що німці голосують не лише головою, а й серцем. Майже 40% виборців до останнього не знали, за кого віддадуть голос і визначились лише після дебатів. Саме лідер соціал-демократів Олаф Шольц справив найбільше враження.

Ми реалізуємо все, що обговорювали під час виборчої кампанії. Також організуємо й сформуємо для цього вагому політичну аргументацію. Олаф Шольц Кандидат від Соціал-демократичної партії Німеччини

Підбурювачкою на німецьких виборах стала шведська екоактивістка Грета Тунберг. Саме її запросили "Зелені".

Ми не маємо здаватися. Ми хочемо і вимагаємо змін. Ми – зміни!

– казала Тунберг.

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