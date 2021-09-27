Лашет сразу на избирательном участке сложил бюллетень так, что все увидели, кому он отдал свой голос. Политик отдал голос себе самому.
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Лашет, несмотря на VIP-агитацию от Меркель, набрал худший за историю партии результат.
На избирательных участках – маскарад и минирование
Немцы традиционно отличаются нехваткой эмоций. Несмотря на это, новости с избирательных участков пестрят курьезами.
В Вуппертале в избирательный процесс "вмешалась" бомба времен Второй мировой войны. Кто-то принес ее прямо к месту голосования. Пришлось прервать голосование, пока обезвреживали боеприпас.
Не обошлось без странностей и в столице Германии. Там закончились бюллетени на нескольких участках, а подвезти дополнительные едва смогли, ведь в то время длился марафон. Люди по несколько часов стояли в очередях, чтобы проголосовать.
В некоторых регионах избиратели пришли на участки, как на праздник. Баварцы по случаю "праздника выборов" надели нечто похожее на ледерхозен. Речь идет о национальном местном наряде – кожаные штаны и шапки с помпонами.
Традиционная немецкий одежду / Фото Claude Truong-Ngoc
Женщина-трансгендер в парламенте
Партии-победители наперегонки обещают немцам новый старт. Немцы явно ждут обновления, каким бы оно ни было. В новый Бундестаг прошла даже женщина-трансгендер Тесса Гансерер от Союза 90 / Зеленые.
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И соцопросы, и результаты выборов подтверждают запрос на обновление. Так называемая эпоха Меркель кончилась. По канцлеру, если верить данным, не будут скучать 40% немцев.
Какой будет новая эпоха? Теперь это всецело зависит от совершенно новых лидеров.
Избиратели не знали кому отдать голос
Выборы продемонстрировали, что немцы голосуют не только головой, но и сердцем. Почти 40% избирателей до последнего не знали, за кого отдадут голос, и определились только после дебатов. Именно лидер социал-демократов Олаф Шольц произвел наибольшее впечатление.
Мы реализуем все, что обсуждали во время избирательной кампании. Также организуем и сформируем для этого весомую политическую аргументацию.
Подстрекательницей на немецких выборах стала шведская экоактивистка Грета Тунберг. Именно ее пригласили "зеленые".
Мы не должны сдаваться. Мы хотим и требуем перемен. Мы – перемены!
– сказала Тунберг.
Выборы в Германии: главное
- В Германии 26 сентября 2021 года состоялись выборы за новый состав Бундестага.
- Участие в голосовании приняло рекордное количество партий – 47. Голосовать могли более 60 миллионов немцев.
- Многие избиратели голосовали по почте. В частности, такой способ голосования выбрала и Ангела Меркель.
- По предварительным подсчетам, победу одержала Социал-демократическая партия, набравшая 25,7% голосов.
- На втором месте – Христианско-демократический союз с 18,9%. Третье место заняли "Зеленые", за которых отдали 14,8% голосов.
- Уже через несколько недель парламентарии могут голосовать за нового канцлера.