Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Россия хочет отвлечь украинские силы от Луганского направления, а также отвлечь внимание от наступления в районе Кременной.
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Оперативные и стратегические задачи врага
Александр Мусиенко отметил, что оперативными задачами российских оккупантов являются:
- захват Донецкой области;
- установление и удержание выгодных позиций;
- удержание сухопутного коридора в Крым.
Стратегической задачей россиян, по мнению исследователя, является втягивание украинских сил в бои на Востоке, чтобы не дать возможности создать ударные группировки для контрнаступления на Юге.
Исследователь назвал главные задачи России на востоке Украины: смотрите видео
Но исследователь убежден, что враг просчитался, потому что Украина как раз создает 5 бригад, которые, вероятно, получат западное оружие и будут осуществлять контрнаступление.
"Надо сказать, что враг просчитался, потому что мы знаем, что ориентировочно 5 бригад планируется создать из наших ВСУ, которых именно обучают на Востоке", – сказал Мусиенко.
Россия наступает там, где она может наступать
По данным Генштаба, враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Как отметил Александр Мусиенко, российское наступление зависит от её логистических возможностей.
Враг выбрал Купянское направление, потому что хочет отвлечь внимание от наступательных действий ВСУ в районе Кременной, чтобы самому пойти в наступление в Купянск.
Все продолжающиеся сегодня боевые действия: и Бахмут, и Авдеевка, и так же Купянское и Лиманское направления – это все действия, которые можно охарактеризовать как выполнение задач, направленных на захват Донецкой области. Чего-то другого и большего на сегодня не видно,
– сказал Мусиенко.
Исследователь отметил, что ВСУ притормозили российское наступление возле Угледара, а оккупанты понесли серьезные потери. В целом, по словам Мусиенко, все направления, где продолжаются интенсивные направленные на установку контроля, чтобы занять более выгодные позиции.
Новое наступление Росии: что известно
- Российские оккупанты наступают на 5 направлениях на востоке Украины, но все атаки по состоянию на 5 февраля отражены.
- По данным украинской разведки, Владимир Путин отдал приказ захватить весь Донбасс до марта и именно сейчас усиливается российское наступление. В то же время есть предположение, что враг специально отправляет больше войск под Бахмут, чтобы отвлечь внимание украинских сил, а сами могут пойти в наступление с севера.
- Россия хочет наступать в направлении Запорожья, но пока не смогла собрать достаточно мощной ударной группировки, чтобы наступать.