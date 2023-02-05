Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Россия хочет отвлечь украинские силы от Луганского направления, а также отвлечь внимание от наступления в районе Кременной.

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Оперативные и стратегические задачи врага

Александр Мусиенко отметил, что оперативными задачами российских оккупантов являются:

захват Донецкой области; установление и удержание выгодных позиций; удержание сухопутного коридора в Крым.

Стратегической задачей россиян, по мнению исследователя, является втягивание украинских сил в бои на Востоке, чтобы не дать возможности создать ударные группировки для контрнаступления на Юге.

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Но исследователь убежден, что враг просчитался, потому что Украина как раз создает 5 бригад, которые, вероятно, получат западное оружие и будут осуществлять контрнаступление.

"Надо сказать, что враг просчитался, потому что мы знаем, что ориентировочно 5 бригад планируется создать из наших ВСУ, которых именно обучают на Востоке", – сказал Мусиенко.

Россия наступает там, где она может наступать

По данным Генштаба, враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Как отметил Александр Мусиенко, российское наступление зависит от её логистических возможностей.

Враг выбрал Купянское направление, потому что хочет отвлечь внимание от наступательных действий ВСУ в районе Кременной, чтобы самому пойти в наступление в Купянск.

Все продолжающиеся сегодня боевые действия: и Бахмут, и Авдеевка, и так же Купянское и Лиманское направления – это все действия, которые можно охарактеризовать как выполнение задач, направленных на захват Донецкой области. Чего-то другого и большего на сегодня не видно,

– сказал Мусиенко.

Исследователь отметил, что ВСУ притормозили российское наступление возле Угледара, а оккупанты понесли серьезные потери. В целом, по словам Мусиенко, все направления, где продолжаются интенсивные направленные на установку контроля, чтобы занять более выгодные позиции.

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