Новое вооружение, захваченная техника и окровавленная игрушка: видеодайджест 46 дня войны

Народ Украины продолжает свою героическую борьбу против вторжения России. В Минобороны опубликовали дайджест 46-го дня войны, где показаны важнейшие события.

В частности, продемонстрировали, как работает новое вооружение, предоставленное партнерами Украины, и другие приятные вещи. Однако есть там и очень грустные вещи, как, например, окровавленная игрушка ребенка. Ее полицейские обнаружили после того, как россияне обстреляли вокзал Краматорска во время эвакуации.

Заметьте Планы врага на Харьков, депортированным украинцам раздают паспорта России: основное за 46 день войны

Все, что показали в видеодайджесте:

Российский бронеавтомобиль "Тигр", который враги просто бросили.

ПЗРК Starstreak, который наши десантники не только получили, но уже успешно опробовали на российской технике.

Емкость с азотной кислотой в Рубежном после повреждения врагом.

Российских воинов, которые "героически" воровали велосипед в Ирпене. Видео появилось только сейчас.

Окровавленную игрушку из краматорска, которую передадут в ООН. Она будет являться доказательством преступлений России.

Подведение сразу 3 единиц техники украинскими десантниками. Они использовали украинский ПТРК "Стугна-П".

Невероятно воспалительный взрыв на складе боеприпасов врага в Донецкой области.

Дайджест 46 дня активной фазы борьбы украинцев: смотрите видео

Мнение дипломата – У орды нет шансов победить: смотрите видео