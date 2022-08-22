Не надо верить словам лукашенко, он хочет соскочить, - Калиновский о последних заявлениях диктатора

Лукашенко отметился новым заявлением. Самопровозглашенный президент беларуси заявил, что не планирует нападение и бомбардировку Украины.

В эфире 24 канала журналист "Радио Свободы" в беларуси Валерий Калиновский прокомментировал новое "обещание" лукашенко.

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Он отметил, что на такие новые заявления нужно обращать внимание, но не придавать им веры. Ведь очень часто все происходит наоборот. белорусский самопровозглашенный президент говорит одно, а происходит совсем другое.

У него какая-то определенная своя игра. Хочет как-то соскочить с участия в войне против Украины и того, что пытается сделать кремль,

– рассказал Валерий Калиновский.

"Однако надо все-таки следить, но нельзя верить. Это лукашенко доказал участие в агрессии против Украины. Когда обещал, что с территории беларуси только тракторы придут, а полетели ракеты и поехали танки", – добавил Калиновский.

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