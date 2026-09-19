Трамп заявил, что достиг договоренности с Данией о контроле над Гренландией

Громкое геополитическое заявление прозвучало от Дональда Трампа ночью 19 сентября. Оно касается стратегически важной северной территории – Гренландии.

Официальная страница президента США в социальной сети Truth Social опубликовала соответствующее сообщение. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Трамп заявил, что США отныне будут контролировать Гренландию: что известно?

Дональд Трамп опубликовал резонансное заявление о заключении беспрецедентного соглашения между Соединенными Штатами, Королевством Дания и Гренландией. По словам американского лидера, этот документ предоставляет Вашингтону постоянный контроль над безопасностью и всеми другими вопросами на территории крупнейшего в мире острова.

Трамп подчеркнул, что эта договоренность полностью устраняет все многочисленные опасения США и не стоит американскому бюджету ни копейки. Глава Белого дома назвал этот договор соглашением "бесконечной жизни", у которого нет даты окончания.

Согласно обнародованным деталям, отныне ни один противник США не сможет иметь военную базу, какое-либо присутствие или осуществлять значимые инвестиции в Гренландии без прямого письменного разрешения Вашингтона. Президент подчеркнул, что США работали с правительствами Дании и Гренландии, чтобы гарантировать американской стороне полную возможность делать все необходимое для защиты острова.

Трамп охарактеризовал это событие как историческое, назвав его "воплощением мечты". А также объявил о немедленном начале развертывания большого военного присутствия в соответствующих частях территории Гренландии.

Какова позиция Дании и Гренландии?

Несмотря на громкие заявления из Вашингтона, сначала правительства Дании и Гренландии не публиковали официальных комментариев по поводу поста Трампа. Но затем появилась информация из офиса премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что США, Дания и Гренландия подпишут соглашение о безопасности в Арктике и Северной Атлантике с ГА ООН.

Ранее же их позиция была сформулирована иначе – например, 14 сентября Фредериксен на саммите в Финляндии подчеркивала, что Копенгаген не может вести переговоры о своем суверенитете, хотя и оптимистично настроен в отношении оборонного сотрудничества. А министр иностранных дел Гренландии Муте Буруп Эгеде во время выступления в Европарламенте резко осудил попытки поглощения острова, ведь такие времена давно прошли.

На фоне этого давления Европейский Союз также сделал свой ход – в начале сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила остров и объявила о выделении 200 миллионов евро для укрепления связей в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых, подтвердив поддержку права гренландцев на самоопределение.

Что было известно ранее о намерениях Трампа в отношении Гренландии?

Дипломатическое противостояние вокруг Гренландии имеет долгую и напряженную историю, которая обострилась в 2025 году с возобновлением попыток американской администрации присоединить остров к США. В январе 2026 года ситуация достигла критической точки, когда Дональд Трамп пригрозил Дании, Великобритании, Финляндии и Швеции введением пошлин до 25% в случае отказа поддержать передачу Гренландии.

Конфликт приобрел значительные масштабы. Датское правительство даже было вынуждено перевести свои силы на острове в военное положение, отправив туда военных со взрывчаткой для подготовки к возможному подрыву аэродромов в случае попытки силового захвата.

Напряженность удалось временно снизить лишь 21 января после встречи Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе. Там было объявлено о достижении предварительного рамочного соглашения.