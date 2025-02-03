Также президент США сообщил, что его команда уже запланировала переговоры с украинскими и российскими представителями. Подробнее о новых заявлениях Трампа рассказала корреспондентка 24 Канала Андриана Кучер.

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Важные заявления Трампа об Украине

Дональд Трамп сделал ряд заявлений, в которых, в частности, вспомнил об Украине. Подписывая указ об официальном назначении Кита Келлога спецпредставителем по вопросам Украины и России, Трамп сообщил, что уже достигнут "значительный прогресс" на треке Украины и России. Скорее так можно дословно перевести его слова.

Уже не впервые президент США делает довольно размытые заявления, комментируя вопрос российско-украинской войны. Конкретики, которая касалась бы темы мирных переговоров, от Трампа действительно не было много.

В то же время Дональд Трамп сделал и другое интересное заявление. Он хотел обменять редкоземельные металлы и полезные ископаемые из Украины на помощь США. Может говориться об уране, титан, литий и графит – это те ценные металлы, которые Владимир Зеленский мог предлагать американской стороне в своем Плане победы, что был представлен осенью.

Эти металлы имеют огромное значение не только для Украины и украинской экономики, но и влияют на мировую экономику. Сам Зеленский публично акцентировал на том, что если России удастся захватить больше украинских территорий – то именно Москва получит контроль над этими ценными полезными ископаемыми.

Поэтому США действительно заинтересованы в том, чтобы получить эти ресурсы, а не отдать их России, что, очевидно, усилит ее конкурентоспособность.

Трамп в своем выступлении использует эту риторику Зеленского, поэтому надеемся, что определенные сдвиги на этом украинско-американском треке есть. Это может свидетельствовать и о том, что происходят контакты между двумя сторонами,

– отметила Андриана Кучер.

На этом фоне стоит добавить, что в украинских медиа появилась информация о том, что Офис Президента уже согласовывает графики встречи с администрацией Дональда Трампа.