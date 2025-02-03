Також президент США повідомив, що його команда вже запланувала переговори з українськими та російськими представниками. Детальніше про нові заяви Трампа розповіла кореспондентка 24 Каналу Андріана Кучер.

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Важливі заяви Трампа про Україну

Дональд Трамп зробив низку заяв, у яких, зокрема, згадав про Україну. Підписуючи указ про офіційне призначення Кіта Келлога спецпредставником у питаннях України та Росії, Трамп повідомив, що уже досягнуто "значного прогресу" на треку України та Росії. Радше так можна дослівно перекласти його слова.

Вже не вперше президент США робить доволі розмиті заяви, коментуючи питання російсько-української війни. Конкретики, яка стосувалася б теми мирних переговорів, від Трампа справді не було багато.

Водночас Дональд Трамп зробив й іншу цікаву заяву. Він хотів би обміняти рідкоземельні метали та корисні копалини з України на допомогу США. Може мовитися про уран, титан, літій та графіт – це ті цінні метали, які Володимир Зеленський міг пропонувати американській стороні у своєму Плані перемоги, який був представлений восени.

Ці метали мають величезне значення не лише для України й української економіки, а й впливають на світову економіку. Сам Зеленський публічно акцентував на тому, що якщо Росії вдасться захопити більше українських територій – то саме Москва отримає контроль над цими цінними корисними копалинами.

Тож США справді зацікавлені у тому, аби отримати ці ресурси, а не віддати їх Росії, що, очевидно, посилить її конкурентоспроможність.

Трамп у своєму виступі використовує цю риторику Зеленського, тож сподіваємось, що певні зрушення на цьому українсько-американському треку є. Це може свідчити й про те, що відбуваються контакти між двома сторонами,

– наголосила Андріана Кучер.

На цьому тлі варто додати, що в українських медіа з'явилась інформація про те, що Офіс Президента вже узгоджує графіки зустрічі з адміністрацією Дональда Трампа.