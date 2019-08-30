Новое правительство планирует провести перепись населения уже в этом году

Кабинет министров Украины рассматривает возможность провести перепись населения уже в этом году, а не так, как планировали ранее в декабре 2020 года.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, планы провести перепись в конце следующего года были связаны с тем, что в Украине осенью 2019 должны были состояться очередные парламентские выборы, сообщает "Интерфакс".

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"Выборов теперь не будет, по крайней мере, парламентских точно", – сказал премьер.

Также журналисты задали уточняющий вопрос о возможности проведения местных выборов осенью этого года.

Я не знаю. Я думаю, что нет, но решение не я принимаю... Ведется дискуссия,

– ответил Гончарук.

Что известно о переписи населения в Украине

Последний раз в Украине перепись населения проводили еще в 2001 году. Следовательно, о новом сборе таких данных активно начали говорить в 2017 году. Впоследствии в Кабмине заявили, что перепись населения планируется провести в 2020 году, и стоить это будет около двух миллиардов гривен. Правда, он не будет охватывать оккупированные территории Донбасса и Крыма.



Когда проводили в Украине переписи населения

Также в команде Владимира Зеленского рассказывали, что хотят провести электронную перепись населения. Вместо бумажных бланков, будут вносить все в планшеты, где и будет обрабатываться информация. В переписчиков будет 2 формы, которые позволят создать реальный портрет украинцев.