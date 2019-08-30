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      Новий уряд планує провести перепис населення вже цього року

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      Олексій Гончарук
      Олексій Гончарук / Фото з відкритих джерел

      Кабінет міністрів України розглядає можливість провести перепис населення вже цього року, а не так, як планували раніше у грудені 2020 року.

      За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, плани провести перепис в кінці наступного року були пов'язані з тим, що в Україні восени 2019 повинні були відбутися чергові парламентські вибори. повідомляє "Інтерфакс".

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      "Виборів тепер не буде, принаймні, парламентських точно", – сказав прем'єр.

      Також журналісти поставили уточнююче питання про можливість проведення місцевих виборів восени цього року. 

      Я не знаю. Я думаю, що ні, але рішення не я приймаю ... Ведеться дискусія,
      – відповів Гончарук.

      Що відомо про перепис населення в Україні

      Востаннє в Україні перепис населення проводили ще у 2001 році. Відтак, про новий збір таких даних активно почали говорити у 2017 році. Згодом у Кабміні заявили, перепис населення планують провести у 2020 році, і коштуватиме це близько двох мільярдів гривень. Щоправда, він не охоплюватиме окуповані території Донбасу та Криму.

      перепис населення гончарук зеленський верховна рада
      Коли проводили в Україні переписи населення

      Також у команді Володимира Зеленського розповідали, що хочуть провести електронний перепис населення. Замість паперових бланків, вноситимуть усе до планшетів, де і оброблятиметься інформація. У переписувачів буде 2 форми, які дозволять створити реальний портрет українців. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук
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