Новий уряд планує провести перепис населення вже цього року

Кабінет міністрів України розглядає можливість провести перепис населення вже цього року, а не так, як планували раніше у грудені 2020 року.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, плани провести перепис в кінці наступного року були пов'язані з тим, що в Україні восени 2019 повинні були відбутися чергові парламентські вибори. повідомляє "Інтерфакс".

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"Виборів тепер не буде, принаймні, парламентських точно", – сказав прем'єр.

Також журналісти поставили уточнююче питання про можливість проведення місцевих виборів восени цього року.

Я не знаю. Я думаю, що ні, але рішення не я приймаю ... Ведеться дискусія,

– відповів Гончарук.

Що відомо про перепис населення в Україні

Востаннє в Україні перепис населення проводили ще у 2001 році. Відтак, про новий збір таких даних активно почали говорити у 2017 році. Згодом у Кабміні заявили, перепис населення планують провести у 2020 році, і коштуватиме це близько двох мільярдів гривень. Щоправда, він не охоплюватиме окуповані території Донбасу та Криму.



Коли проводили в Україні переписи населення