Во время телемарафона Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ, рассказал о взрывах на аэродроме "Саки". Он выразил надежду, что базировавшиеся там вражеские самолеты тоже взорвались.

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В Крыму детонировал состав

По словам Юрия Игната, на территории аэродрома "Саки" сдетонировал состав артиллерийских боеприпасов. Так что можно с уверенностью заявить, что он поражен. В то же время он напомнил о том, что на аэродроме на момент взрыва находились враждебные авиации, что и логично.

Будем надеяться, что она (российская авиация – 24 канал) уничтожена, как и этот состав. Потому что было видно несколько взрывов по территории всего аэропорта,

– подчеркнул Игнат.

Спикер Воздушных сил добавил, что по всей территории оккупированного полуострова Крым расположено 5 аэродромов. С них российские военные могут атаковать Украину. Речь как о "Бельбеке" и "Джанке", так и о других объектах.

"Аэродромы – чрезвычайно важная вещь, которую нужно демилитаризовать", – подчеркнул он.

Арестович рассказал, сколько судов было

Во время прямого эфира с Марком Фейгиным Алексей Арестович рассказал, сколько воздушных судов было на территории аэродрома . Советник главы ОП отметил, что перечень самолетов достаточно приличный. Если бы их всех можно было уничтожить за раз, то это можно было бы сравнить с десятой частью потерь самолетов и вертолетов врага на протяжении почти шести месяцев полномасштабной войны.

Итак, на аэродроме "Саки" базировались на момент взрывов:

13 Су-30СМ;

12 Су-24МР;

6 вертолетов;

1 Ил-76.

Также Алексей Арестович прокомментировал видео, на котором видны уничтоженные в результате взрывов российские самолеты. Советник главы ОП отметил, что у врага стало на два воздушных судна, похожие на Су-24, меньше.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что до начала полномасштабного вторжения на "Саках" базировалось больше самолетов . Речь идет о 51 воздушном судне. Среди них – Су-24М, Су-30СМ, а также Су-33. Информацию эту он озвучил, ссылаясь на спутниковые снимки, сделанные до 24 февраля.

Напомним, что сами взрывы произошли 9 августа около 15.20. Тогда прогремели около 10 взрывов, а через полчаса еще один мощный. И все это очень испугало отдыхающих, которые слышали и видели, как на аэродроме что-то взлетает в воздух.

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