Мало кого новогоднее поздравление Президента Украины с 2023 годом оставило равнодушным. Для многих людей этот год стал самым тяжелым в жизни: кто потерял дом, кто близких, а кто до сих пор находится в оккупации. Однако важно, что мы пережили все трудности, поэтому нас точно постигнет счастье в следующем году, а нынешнее обращение главы государства лишь показало, что мы несокрушимы в нашей борьбе, и в ретроспективе подтвердило это.

Читайте также Кличко встретил Новый год в Бахмуте вместе с воинами

Мы поборем Россию и враждебную пропаганду

Собственно, в сети появилось видео, где украинская семья просматривает новогоднее обращение Зеленского. Важно, что происходит это в Херсоне, который украинские защитники освободили в ноябре 2022 года.

В то же время один из членов семьи на ролике держит ноутбук с трансляцией поздравления напротив телефона, который соединяет через видеосвязь семью с близкими, которые до сих пор находятся на оккупированных территориях Херсонщины.

Семья из Херсона транслирует обращение президента для близких на захваченных территориях: смотрите видео из социальных сетей

Этот ролик чрезвычайно выразителен. Он говорит, что мы готовы не только простоять врагу на поле боя, но и то, что украинцы осознают разрушительную силу кремлевской пропаганды и пытаются уберечь от нее родных. Важно помнить, что враг ведет против нас гибридную войну и уметь отличать ИПСО оккупантов от правдивой информации.



Как не поддаваться ИПСО оккупанта / Картинка 24 Канала

К этой теме напомним, что в своем "новогоднем поздравлении" президент Путин озвучил все те тезисы, которые должны навернуть людей к "русскому миру". Собственно, большая часть "праздничного" обращения диктатора была посвящена войне в Украине и тому, что якобы Россия "защищает свои границы".

Самое забавное, что для записи приветствия Путин взял массовку, которую нарядил в военную форму.