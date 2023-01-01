Мало кого новорічне привітання Президента України з 2023 роком залишило байдужим. Для багатьох людей цей рік став найважчим у житті: хтось втратив домівку, хтось близьких, а хтось досі перебуває в окупації. Однак важливо, що ми пережили усі труднощі, тому нас точно спіткає щастя у наступному році, а цьогорічне звернення глави держави лише засвідчило, що ми незламні у нашій боротьбі, та показало у ретроспективі усі події, що це підтверджують.

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Ми поборемо Росію та ворожу пропаганду

Власне, у мережі з'явилось відео, на якому українська сім'я переглядає новорічне звернення Зеленського. Важливо, що відбувається це у Херсоні, який українські захисники звільнили в листопаді 2022 року.

Водночас один з членів сім'ї на ролику тримає ноутбук з трансляцією привітання навпроти телефону, який з'єднує через відеозв'язок родину з близькими, які досі перебувають на окупованих теренах Херсонщини.

Сім'я з Херсонщини транслює звернення президента для близьких на загарбаних територіях: дивіться відео зі соціальних мереж

Цей ролик є надзвичайно промовистим. Він засвідчує, що ми готові не тільки простояти ворогові на полі бою, а й те, що українці усвідомлюють руйнівну силу кремлівської пропаганди та намагаються вберегти від неї рідних. Важливо, пам'ятати, що ворог веде проти нас гібридну війну та вміти розрізняти ІПСО окупантів від правдивої інформації.



Як не піддаватися ІПСО окупанта / Картинка 24 Каналу

До цієї теми нагадаємо, що у своєму "новорічному привітанні" президент Путін озвучив всі ті тези, які мали б навернути людей до "руского міру". Власне, більша частина "святкового" звернення диктатора була присвячена війні в Україні та тому, що начебто Росія "захищає свої кордони".

Найкумедніше, що для запису привітання Путін взяв масовку, яку нарядив у військову форму.