В России никак не могут определиться: то они хотят перемирия, то не хотят. Вот Песков – верный пес Путина – на этот раз завил, что ни о каком новогоднем перемирии и речи быть не может.

Об этом рассказывает 24 канал со ссылкой на росСМИ. Болтающая голова Кремля закричала, что об этом и речи быть не может. Мол, предложения от Киева не поступало.

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Вопрос перемирия не обсуждается

Никаких предложений ни от кого не поступало, такой темы нет в повестке дня,

– заявил Песков.

Так резко он отреагировал на простой вопрос, который ему задали журналисты. Подозреваем, он до сих пор обижен смелым предложением Владимира Зеленского. Президент Украины накануне обратился к России и назвал путь, позволяющий заговорить о мире.

Предложил покинуть Украину на Рождество

Накануне Владимир Зеленский выступил во время саммита "Большой семерки". В своей речи он отметил, что Россия имеет возможность продемонстрировать свои благие намерения на деле.

Для этого он предложил Путину вывести свои войска из Украины на Рождество Он отметил, что в это время люди думают о мире. Так что российскому диктатору тоже стоит это сделать.

Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы верно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины. Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, как на это отреагировал Песков. Он подчеркнул, что об отводе войск на Рождество и речи быть не может. Мол, война в Украине – последствия политики, которую в Украине проводили последние 15 – 20 лет.

Обратим внимание, что это очередная попытка обвинить Украину в том, к чему причастна сама Россия. Ведь в нашем государстве за последние 20 лет сменилось четыре президента. Зато в стране-агрессоре – ни одного. Мы не считаем Медведева, ведь он был куклой в руках Путина за время своей каденции.

А в этом материале наши журналисты поразмышляли над тем, какие же мирные переговоры ожидают Россию. Узнайте, насколько диктатор изменил свой вектор. Удастся ли Путину сохранить лицо после победы Украины.