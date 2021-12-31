Где и когда смотреть новогоднее поздравление Зеленского

Президент Владимир Зеленский уже в третий раз обратится к украинцам с новогодним поздравлением. В последние минуты 2021 года поздравления главы государства будет транслировать ряд каналов.

Поздравление Зеленского с новым 2022 годом начнется 31 декабря в 23:45. Продлится до 1 января 00:00.

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Где смотреть обращение Зеленского

Посмотреть поздравление Зеленского можно на официальной странице Офиса Президента в фейсбуке.

24 канал – с 23:45;

UA.Первый – 23:45;

ICTV – с 23:55;

СТБ – с 23:50.

Как Зеленский поздравлял украинцев в прошлые годы

Поздравление с 2020 годом президент начал со слов "Кто я?". Глава государства посоветовал украинцам задать себе такой же вопрос, чтобы осознать, что все мы разные. При этом украинцы должны быть едиными каждый день, а также должны учиться уважать друг друга.

В конце 2020 года Зеленский во время новогоднего поздравления пообщался с детьми, а также рассказал об основных достижениях и неудачах 2020 года. Тогда во время его видеообращения проиллюстрировали наиболее яркие кадры года: наводнения в Западной Украине, события в Новых Санжарах, трагедии с самолетом МАУ, коридоры ковидных больниц и встречи президента с мировыми лидерами.