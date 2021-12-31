Привітання Зеленського з новим 2022 роком розпочнеться 31 грудня о 23:45. Триватиме воно до 1 січня 00:00.

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Де дивитись звернення Зеленського

Переглянути привітання Зеленського можна буде на офіційній сторінці Офісу Президента у фейсбуці.

24 канал – з 23:45;

UA.Перший – 23:45;

ICTV — з 23:55;

СТБ — з 23:50.

Як Зеленський вітав українців минулих років

Привітання з 2020 роком президент розпочав зі слів "Хто я?". Глава держави порадив українцям поставити собі таке питання, аби усвідомити, що всі ми – різні. При цьому українці повинні бути єдиними кожного дня, а також – мають вчитись поважати одне одного.

Наприкінці 2020 року Зеленський під час новорічного привітання поспілкувався з дітьми, а також розповів про основні досягнення та невдачі 2020 року. Тоді під час його відеозвернення проілюстрували найбільш яскраві кадри року: повені на Західній Україні, події у Нових Санжарах, трагедії з літаком МАУ, коридори ковідних лікарень та зустрічі президента зі світовими лідерами.