Моя подпись будет стоять под сильным соглашением, – Зеленский о "выходе из Донбасса" и гарантиях безопасности
- Президент Зеленский заявил, что подпишет только сильное мирное соглашение, которое гарантирует безопасность Украины на годы.
- Соглашение должно быть ратифицировано Конгрессом США, европейскими парламентами и всеми партнерами, чтобы избежать повторения "Будапештской бумажки" или "Минской ловушки".
В новогоднем поздравлении Зеленский много говорил о мирных переговорах. Он заверил, что подпишет только сильное соглашение для Украины.
Зеленский говорит, что мирное соглашение готово на 90%. Об этом сообщает 24 Канал.
Смотрите также Новогоднее поздравление Владимира Зеленского с 2026 годом: смотрите видео
Что Зеленский сказал о мирном соглашении в новогоднем поздравлении?
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина настаивает на надежных гарантиях безопасности. Их должны ратифицировать Конгресс США, европейские парламенты и все партнеры.
Будапештская бумажка Украину не устроит. Минская ювелирно выписанная ловушка Украине не нужна. Подписи под слабыми соглашениями только подпитывают войну. Моя подпись будет стоять под сильным соглашением,
– заявил Зеленский.
Он подчеркивает, что мир должен быть обеспечен на годы, а не "неделю или 2 месяца". Только это можно будет считать успехом Украины, Европы, США и всего мира.
"Я говорил об этом Президенту Трампу. Говорил во время первой встречи, когда все могло закончиться штормом для всех нас, и во время недавней встречи, которая дает надежду нам всем. На то, что мир близко, он... он как никогда возможен. И мы способны обеспечить это вместе", – говорит президент.
Зеленский объяснил, что российское требование выйди из Донбасса является обманом и далеко ничего не гарантирует.
Новогоднее поздравление Владимира Зеленского: смотрите видео
Когда состоятся новые встречи США, Европы и Украины?
31 декабря состоялся телефонный разговор между Украиной, США и европейскими странами.
Так, 3 января состоятся переговоры Украина – Европа в формате советников по вопросам национальной безопасности. Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.