Новогодние поздравления Гройсмана и Парубия украинские телеканалы показали бесплатно

Украинские телеканалы, кроме традиционного новогоднего поздравления Петра Порошенко, транслировали выступления спикера парламента Андрея Парубия и премьера Владимира Гройсмана. Поздравительные ролики от политиков– это эфирное время, которое имеет свою цену, однако с Гройсмана и Парубия не взяли ни копейки.

Новогоднее поздравление премьер-министра транслировали на телеканале "Эспрессо" и в эфирах "Нового канала", ТРК "Украина", "СТБ". Активисты общественного движения "Честно" поинтересовались в Секретариате Кабмина, размещали ли этот ролик в эфире за бюджетные деньги. В ответ там сообщили, что государство не оплачивало трансляцию ролика.

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Судя по декларации Гройсмана, он мог бы самостоятельно заплатить за показ минутного ролика. Ведь в 2017 году доход премьера составил более 17 миллионов гривен.

Пресс-секретарь премьера Василий Рябчук, ранее работавший главным редактором телеканала "Эспрессо", пояснил, что телеканалы отдали минуту эфирного времени для этого ролика бесплатно по соглашению сторон. Для этого пресс-служба Гройсмана посылала телеканалам письма с просьбой разместить поздравление на добровольных началах.

Смотрите видео с новогодним поздравлением Владимира Гройсмана:

Относительно поздравления Парубия, то его ролик транслировали на телеканалах "1 + 1", "Эспрессо" и "Прямой". Секунда эфира на телеканале "1 + 1" от 17:00 до 20:00 стоит 800 гривен. Такую цену канал указал среди расценок на политическую рекламу перед президентскими выборами. По закону, политическая реклама не может быть дороже коммерческой. Поэтому можно предположить, что показ минутного ролика с приветствием Парубия мог стоить около 48 тысяч гривен.

В Аппарате Верховной Рады говорят, что показ поздравления от спикера в телеэфире произошел не за бюджетные деньги.

Судя по декларации Парубия за 2017 год, он мог взять деньги на оплату роликов из своих активов. Председатель парламента задекларировал 340 тысяч гривен и 30 тысяч 600 долларов на своих банковских счетах. Однако от начале января ни сам Парубий, ни его пресс-служба не ответили журналистам, платил ли он за ролик из собственного кармана.

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Активисты предположили, что, как и в случае с Гройсманом, Секретариат председателя Верховной Рады рассылал письма телеканалам с просьбой разместить ролик бесплатно. В пресс-службе "1 + 1" подтвердили такое предположение.

Смотрите видео с новогодним поздравлением Андрея Парубия:

Относительно новогоднего поздравления Порошенко, то по закону, для поздравления президента предусмотрено бесплатное эфирное время. Однако коммерческие телеканалы являются независимыми в определении содержания программ, поэтому сами решают, транслировать ли выступление президента. В Администрации Президента не ответили, оплачивали ли ролик Порошенко за бюджетные деньги.