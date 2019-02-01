15:06
1 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Заповедь Кадырова. Новое прозвище Путина
      Вєсті Кремля
      22:12, 31 января
      Вести.UA: Ляшко вкололи вакцину фарта. Кремлевский торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:32, 31 января
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Новогодние поздравления Гройсмана и Парубия украинские телеканалы показали бесплатно

      5 Читати новину українською
      Новогодние поздравления Гройсмана и Парубия украинские телеканалы показали бесплатно
      Новогодние поздравления Гройсмана и Парубия украинские телеканалы показали бесплатно / Фото из открытых источников

      Украинские телеканалы, кроме традиционного новогоднего поздравления Петра Порошенко, транслировали выступления спикера парламента Андрея Парубия и премьера Владимира Гройсмана. Поздравительные ролики от политиков– это эфирное время, которое имеет свою цену, однако с Гройсмана и Парубия не взяли ни копейки.

      Новогоднее поздравление премьер-министра транслировали на телеканале "Эспрессо" и в эфирах "Нового канала", ТРК "Украина", "СТБ". Активисты общественного движения "Честно" поинтересовались в Секретариате Кабмина, размещали ли этот ролик в эфире за бюджетные деньги. В ответ там сообщили, что государство не оплачивало трансляцию ролика.

      Читайте также: Сотни тысяч гривен за минуту: сколько кандидаты в президенты потратят на телерекламу

      Судя по декларации Гройсмана, он мог бы самостоятельно заплатить за показ минутного ролика. Ведь в 2017 году доход премьера составил более 17 миллионов гривен.

      Пресс-секретарь премьера Василий Рябчук, ранее работавший главным редактором телеканала "Эспрессо", пояснил, что телеканалы отдали минуту эфирного времени для этого ролика бесплатно по соглашению сторон. Для этого пресс-служба Гройсмана посылала телеканалам письма с просьбой разместить поздравление на добровольных началах.

      Смотрите видео с новогодним поздравлением Владимира Гройсмана:

      Относительно поздравления Парубия, то его ролик транслировали на телеканалах "1 + 1", "Эспрессо" и "Прямой". Секунда эфира на телеканале "1 + 1" от 17:00 до 20:00 стоит 800 гривен. Такую цену канал указал среди расценок на политическую рекламу перед президентскими выборами. По закону, политическая реклама не может быть дороже коммерческой. Поэтому можно предположить, что показ минутного ролика с приветствием Парубия мог стоить около 48 тысяч гривен.

      В Аппарате Верховной Рады говорят, что показ поздравления от спикера в телеэфире произошел не за бюджетные деньги.

      Судя по декларации Парубия за 2017 год, он мог взять деньги на оплату роликов из своих активов. Председатель парламента задекларировал 340 тысяч гривен и 30 тысяч 600 долларов на своих банковских счетах. Однако от начале января ни сам Парубий, ни его пресс-служба не ответили журналистам, платил ли он за ролик из собственного кармана.

      Читайте также: У Яценюка и Мартыненко есть проплаченные интернет-боты: расследование журналистов

      Активисты предположили, что, как и в случае с Гройсманом, Секретариат председателя Верховной Рады рассылал письма телеканалам с просьбой разместить ролик бесплатно. В пресс-службе "1 + 1" подтвердили такое предположение.

      Смотрите видео с новогодним поздравлением Андрея Парубия:

      Относительно новогоднего поздравления Порошенко, то по закону, для поздравления президента предусмотрено бесплатное эфирное время. Однако коммерческие телеканалы являются независимыми в определении содержания программ, поэтому сами решают, транслировать ли выступление президента. В Администрации Президента не ответили, оплачивали ли ролик Порошенко за бюджетные деньги.

      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Кабинет Министров Украины Деньги Расследования Новогодние праздники СМИ Медиа Андрей Парубий Владимир Гройсман
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Режим Мадуро конвульсирует: почему активизировались без пассажирские перелеты Каракас-Москва
      сегодня , 15:01 Режим Мадуро конвульсирует: почему активизировались без пассажирские перелеты Каракас-Москва
      Злой Одессит 94
      Корупція – одна з найбільших загроз України: 4 проблеми, які має вирішити майбутній президент
      сегодня , 14:31 Корупція – одна з найбільших загроз України: 4 проблеми, які має вирішити майбутній президент
      Віталій Шабунін 23
      Права работников: что нужно знать об отпусках, часах работы и штрафах
      сегодня , 14:03 Права работников: что нужно знать об отпусках, часах работы и штрафах
      225
      Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос
      сегодня , 13:00 Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос
      89
      Армія має бути поза політикою, або Як завоювати симпатії військових
      сегодня , 12:01 Армія має бути поза політикою, або Як завоювати симпатії військових
      Артем Овдієнко 173
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Mam.ua объявляет конкурс детского рисунка "Безопасность на дороге зависит от каждого!"
       15 ноября 2012 , 13:09
      Киевский чиновник "погорел" на взятке
       14 мая 2015 , 09:18
      Экс-игрок Днепра приостановил карьеру из-за проблем с сердцем
       19 августа 2018 , 09:31
      Самый забавный автогол в истории забил итальянский голкипер – в это невозможно поверить
       28 декабря 2018 , 10:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук