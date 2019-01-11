Сотни тысяч гривен за минуту: сколько кандидаты в президенты потратят на телерекламу

Чтобы разместить свою политическую рекламу на одном из рейтинговых национальных телеканалов Украины, кандидату в президенты придется отдать десятки и даже сотни тысяч гривен только за одну минуту своего ролика. Дороже всего будет стоить вечерний прайм-тайм, дешевле – эфир после полуночи.

Об этом сообщает общественное движение "Честно".

Стоит заметить, что опубликованные тарифы на рекламу позволяют проверить, или партии отмечают в своих отчетах реальные расходы на рекламу.

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Самым дорогим является показ политической рекламы на ТРК" Украина", принадлежащему бизнесмену Ринату Ахметову. Там за 1 секунду политической рекламы с 18:00 до 19:00 в будни придется отдать 5 тысяч 658 гривен. То есть ролик продолжительностью 30 секунд будет стоить почти 170 тысяч, а минутный – более 300 тысяч гривен. Самый дешевый показ политической рекламы на телеканале "Украина" можно приобрести в 5:00, когда секунды эфира стоит 366 гривен.

Так, недавно активисты зафиксировали на ТРК "Украина" ролик партии "Основа" с анонсом баллотирования Сергея Таруты в президенты. Этот ролик длился 30 секунд и только одна его трансляция в вечернем прайм-тайме должна была бы стоить Таруте или его партии около 100 тысяч гривен.

Стоимость политической рекламы на украинских телеканалах

В то же время на телеканале "Интер", которым владеют бизнесмен Дмитрий Фирташ и нардеп Сергей Левочкин, секунда эфира с 19:00 до 20:00 будет стоить кандидату 2 тысячи 715 гривен. Согласно доступным данным, самая дешевая реклама на этом канале – между 6:00 и 7:00: за секунду эфира придется заплатить 370 гривен.

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Накануне Нового года "Интер" транслировал 46-секундный рекламный ролик "Оппозиционной платформы – За жизнь", в котором Юрия Бойко позиционировали как "единого кандидата от оппозиции". Один показ такой политической рекламы вечером должен был стоить команде Бойко-Рабиновича от 45 до 125 тысяч гривен.

Добавим, что 30-секундную рекламу на "Интере" транслировал и нардеп-мажоритарщик, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов.

Что касается стоимости политической рекламы на телеканале "СТБ" медиахолдинга Виктора Пинчука StarLightMedia, то дороже всего размещение ролика стоит в воскресенье с 20:00 до 22:00, а именно – 2 тысячи 400 гривен за секунду. А вот с 1:00 до 6:00 секунда рекламы на "СТБ" стоит всего 1,2 гривны. Такие же расценки на ночной эфир имеет и телеканал ICTV. А прайм-тайм там будет стоить 1 тысячу 478 гривен за секунду.

Так, недавно свою политическую рекламу на "СТБ" размещал Президент Украины Петр Порошенко. За 1 вечерний показ своего ролика глава государства должен был бы заплатить от 34 до 75 тысяч гривен в будни и до 130 тысяч гривен в воскресенье.

Кроме Порошенко, свою рекламу на "СТБ" размещал "Оппозиционный блок". Вечерний показ ролика партии продолжительностью 16 секунд должен стоить политикам от 10 до почти 40 тысяч гривен.

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Тем временем на телеканале "1+1", который находится в собственности бизнесмена Игоря Коломойского, секунда политической рекламы в эфире с 20:00 до 23:00 будет стоить 1 тысячу 50 гривен. Самое дешевое время – с 23:00 до 2:00, а именно – 320 гривен за секунду.

Поэтому, если бы Владимир Зеленский платил "1+1" за свое новогоднее видеообращение по официальным расценкам телеканала, то за 1 минуту 16 секунд эфира ему пришлось бы выложить 25 тысяч гривен. Но учитывая, что в новогоднюю ночь люди смотрят телевидение значительно дольше, стоимость рекламы в полночь должна была бы значительно выше.

Показ политических роликов на "1+1" часто заказывает ВО "Батькивщина": в течение последних нескольких недель канал показывает видео с новогодними поздравлениями Юлии Тимошенко. Один показ такого 46-секундного ролика вечером должен стоить партии 37-48 тысяч гривен.

Что касается телеканала "UA:Первый", то там тарифы на показ политической рекламы значительно ниже. Секунда вечернего эфира обойдется кандидатам в президенты в 70 гривен, а ночью – 12 гривен.

К слову, кандидат в президенты Украины имеет право начинать свою предвыборную агитацию на следующий день после официальной регистрации в ЦИК. А до того времени, пока потенциальный кандидат в президенты официально не зарегистрирован, он не должен отчитываться перед ЦИК и НАПК о потраченных деньгах, в том числе на рекламную кампанию.