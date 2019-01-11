16:31
11 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нелепый бунт под носом у Путина. Снег как деликатес в России
      Вєсті Кремля
      21:24, 10 января
      Вести.UA Почему чиновники едят деньги. Сумасшедшая реакция Анны Герман на Томос
      Вєсті.UA
      20:04, 10 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Сотни тысяч гривен за минуту: сколько кандидаты в президенты потратят на телерекламу

      102 Читати новину українською
      Сколько стоит политическая реклама на телевидении
      Сколько стоит политическая реклама на телевидении / 24 канал

      Чтобы разместить свою политическую рекламу на одном из рейтинговых национальных телеканалов Украины, кандидату в президенты придется отдать десятки и даже сотни тысяч гривен только за одну минуту своего ролика. Дороже всего будет стоить вечерний прайм-тайм, дешевле – эфир после полуночи.

      Об этом сообщает общественное движение "Честно".

      Стоит заметить, что опубликованные тарифы на рекламу позволяют проверить, или партии отмечают в своих отчетах реальные расходы на рекламу.

      Читайте также: Предвыборная агитация: как не путать информацию с рекламой

      Самым дорогим является показ политической рекламы на ТРК" Украина", принадлежащему бизнесмену Ринату Ахметову. Там за 1 секунду политической рекламы с 18:00 до 19:00 в будни придется отдать 5 тысяч 658 гривен. То есть ролик продолжительностью 30 секунд будет стоить почти 170 тысяч, а минутный – более 300 тысяч гривен. Самый дешевый показ политической рекламы на телеканале "Украина" можно приобрести в 5:00, когда секунды эфира стоит 366 гривен.

      Так, недавно активисты зафиксировали на ТРК "Украина" ролик партии "Основа" с анонсом баллотирования Сергея Таруты в президенты. Этот ролик длился 30 секунд и только одна его трансляция в вечернем прайм-тайме должна была бы стоить Таруте или его партии около 100 тысяч гривен.

      політична реклама Україна телебачення ціни тарифи

      Стоимость политической рекламы на украинских телеканалах

      В то же время на телеканале "Интер", которым владеют бизнесмен Дмитрий Фирташ и нардеп Сергей Левочкин, секунда эфира с 19:00 до 20:00 будет стоить кандидату 2 тысячи 715 гривен. Согласно доступным данным, самая дешевая реклама на этом канале – между 6:00 и 7:00: за секунду эфира придется заплатить 370 гривен.

      Читайте также: Как бороться с политической агитацией в учебных заведениях: советы экспертов

      Накануне Нового года "Интер" транслировал 46-секундный рекламный ролик "Оппозиционной платформы – За жизнь", в котором Юрия Бойко позиционировали как "единого кандидата от оппозиции". Один показ такой политической рекламы вечером должен был стоить команде Бойко-Рабиновича от 45 до 125 тысяч гривен.

      Добавим, что 30-секундную рекламу на "Интере" транслировал и нардеп-мажоритарщик, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов.

      Что касается стоимости политической рекламы на телеканале "СТБ" медиахолдинга Виктора Пинчука StarLightMedia, то дороже всего размещение ролика стоит в воскресенье с 20:00 до 22:00, а именно – 2 тысячи 400 гривен за секунду. А вот с 1:00 до 6:00 секунда рекламы на "СТБ" стоит всего 1,2 гривны. Такие же расценки на ночной эфир имеет и телеканал ICTV. А прайм-тайм там будет стоить 1 тысячу 478 гривен за секунду.

      Так, недавно свою политическую рекламу на "СТБ" размещал Президент Украины Петр Порошенко. За 1 вечерний показ своего ролика глава государства должен был бы заплатить от 34 до 75 тысяч гривен в будни и до 130 тысяч гривен в воскресенье.

      Кроме Порошенко, свою рекламу на "СТБ" размещал "Оппозиционный блок". Вечерний показ ролика партии продолжительностью 16 секунд должен стоить политикам от 10 до почти 40 тысяч гривен.

      Читайте также: Сколько Украине будут стоить выборы 2019: ЦИК утвердила смету

      Тем временем на телеканале "1+1", который находится в собственности бизнесмена Игоря Коломойского, секунда политической рекламы в эфире с 20:00 до 23:00 будет стоить 1 тысячу 50 гривен. Самое дешевое время – с 23:00 до 2:00, а именно – 320 гривен за секунду.

      Поэтому, если бы Владимир Зеленский платил "1+1" за свое новогоднее видеообращение по официальным расценкам телеканала, то за 1 минуту 16 секунд эфира ему пришлось бы выложить 25 тысяч гривен. Но учитывая, что в новогоднюю ночь люди смотрят телевидение значительно дольше, стоимость рекламы в полночь должна была бы значительно выше.

      Показ политических роликов на "1+1" часто заказывает ВО "Батькивщина": в течение последних нескольких недель канал показывает видео с новогодними поздравлениями Юлии Тимошенко. Один показ такого 46-секундного ролика вечером должен стоить партии 37-48 тысяч гривен.

      Что касается телеканала "UA:Первый", то там тарифы на показ политической рекламы значительно ниже. Секунда вечернего эфира обойдется кандидатам в президенты в 70 гривен, а ночью – 12 гривен.

      К слову, кандидат в президенты Украины имеет право начинать свою предвыборную агитацию на следующий день после официальной регистрации в ЦИК. А до того времени, пока потенциальный кандидат в президенты официально не зарегистрирован, он не должен отчитываться перед ЦИК и НАПК о потраченных деньгах, в том числе на рекламную кампанию.

      Теги: Деньги Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Юлия Тимошенко Владимир Зеленский СМИ ВО Батьківщина Юрий Бойко Дмитрий Добродомов Оппозиционный блок Реклама Медиа Сергей Тарута
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Невероятные открытия 2018 года, которые изменили медицину
      сегодня , 16:01 Невероятные открытия 2018 года, которые изменили медицину
      Оксана Вербіцька 70
      Росія масово вивозить з Донбасу українське вугілля
      сегодня , 15:06 Росія масово вивозить з Донбасу українське вугілля
      Дмитро Снєгирьов 1751
      Супербыстро и качественно: чем удивила мир уникальная стиральная машина от beko
      сегодня , 10:00 Супербыстро и качественно: чем удивила мир уникальная стиральная машина от beko
      464
      Как "футбольного бога" развернуть лицом к Украине
      сегодня , 15:00 Как "футбольного бога" развернуть лицом к Украине
      Максим Єфімов 334
      6 текстов щедривок для детей и взрослых на украинском языке
      сегодня , 14:52 6 текстов щедривок для детей и взрослых на украинском языке
      44811
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Столицу может затопить из-за прорыва дамбы на Киевском водохранилище
       29 августа 2018 , 17:20
      Прогноз погоды на 8 февраля: циклон с мокрым снегом и дождями идет в Украину
      8 февраля 2018 , 09:43
      ЧМ-2018: ФИФА не допустила проведения антидопингового расследования незадолго до Мундиаля
       24 ноября 2018 , 16:07
      Китайские автомобили оказались лучше японских
       24 ноября 2018 , 19:44
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук