Сотні тисяч гривень за хвилину: скільки кандидати у президенти витрачатимуть на телерекламу

Щоб розмістити свою політичну рекламу на одному з рейтингових національних телеканалів України, кандидату у президенти доведеться віддати десятки і навіть сотні тисяч гривень лише за одну хвилину свого ролика. Найбільше коштуватиме вечірній прайм-тайм, найменше – ефір після опівночі.

Про це повідомляє громадський рух "Чесно".

Варто зауважити, що опубліковані тарифи на рекламу дозволяють перевірити, чи зазначають партії у своїх звітах реальні витрати на рекламу.

Читайте також: Передвиборча агітація: як не плутати інформацію з рекламою

Найдорожчим є показ політичної реклами на ТРК "Україна", що належить бізнесмену Рінату Ахметову. Там за 1 секунду політичної реклами з 18:00 до 19:00 у будні доведеться віддати 5 тисяч 658 гривень. Тобто ролик тривалістю 30 секунд коштуватиме майже 170 тисяч, а хвилинний – понад 300 тисяч гривен. Найдешевше показ політичної реклами на телеканалі "Україна" можна придбати о 5:00, коли секунди ефіру коштує 366 гривень.

Так, нещодавно активісти зафіксували на ТРК "Україна" ролик партії "Основа" з анонсом балотування Сергія Тарути у президенти. Цей ролик тривав 30 секунд і лише одна його трансляція у вечірньому прайм-таймі мала б коштувати Таруті або його партії близько 100 тисяч гривень.



Вартість політичної реклами на українських телеканалах

Водночас на телеканалі "Інтер", якими володіють бізнесмен Дмитро Фірташ і нардеп Сергій Льовочкін, секунда ефіру з 19:00 до 20:00 коштуватиме кандидату 2 тисячі 715 гривень. Згідно з доступними даними, найдешевша реклама на цьому каналі – між 6:00 і 7:00: за секунду ефіру доведеться сплатити 370 гривень.

Читайте також: Як боротися із політичною агітацією у закладах освіти: поради експертів

Напередодні Нового року "Інтер" транслював 46-секундний рекламний ролик "Опозиційної платформи – За життя", у якому Юрія Бойка позиціонували як "єдиного кандидата від опозиції". Один показ такої політичної реклами увечері повинен був коштувати команді Бойка-Рабіновича від 45 до 125 тисяч гривень.

Додамо, що 30-секундну рекламу "Інтері" транслював і нардеп-мажоритарник, лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов.

Щодо вартості політичної реклами на телеканалі "СТБ" медіахолдингу Віктора Пінчука StarLightMedia, то найбільше розміщення ролика коштує в неділю з 20:00 до 22:00, а саме – 2 тисячі 400 гривень за секунду. А от з 1:00 до 6:00 секунда реклами на "СТБ" коштує лише 1,2 гривні. Такі ж розцінки на нічний ефір має і телеканал ICTV. А прайм-тайм там коштуватиме 1 тисячу 478 гривень за секунду.

Так, нещодавно свою політичну рекламу на "СТБ" розміщував Президент України Петро Порошенко. За 1 вечірній показ свого ролика глава держави мав би заплатити від 34 до 75 тисяч гривень у будні та до 130 тисяч гривень у неділю.

Окрім Порошенка, свою рекламу на "СТБ" розміщував "Опозиційний блок". Вечірній показ ролика партії тривалістю 16 секунд мав би коштувати політикам від 10 до майже 40 тисяч гривень.

Читайте також: Скільки Україні коштуватимуть вибори 2019: ЦВК затвердила кошторис

Тим часом на телеканалі "1+1" власності бізнесмена Ігоря Коломойського секунда політичної реклами в ефірі з 20:00 до 23:00 коштуватиме 1 тисячу 50 гривень. Найдешевший час – із 23:00 до 2:00, а саме – 320 гривень за секунду.

Тож, якби Володимир Зеленський платив "1+1" за своє новорічне відеозвернення за офіційними розцінками телеканалу, то за 1 хвилину 16 секунд ефіру йому довелося б викласти 25 тисяч гривень. Але, зважаючи на те, що в новорічну ніч люди дивляться телебачення значно довше, то й вартість реклами опівночі мала би значно вищою.

Показ політичних роликів на "1+1" часто замовляє ВО "Батьківщина": протягом останніх кількох тижнів канал показує відео з новорічними вітаннями Юлії Тимошенко. Один показ такого 46-секундного ролика ввечері мав би коштувати партії 37-48 тисяч гривень.

Щодо телеканалу "UA:Перший", то там тарифи на показ політичної реклами значно нижчі. Секунда вечірнього ефіру обійдеться кандидатам у президенти у 70 гривень, а вночі – 12 гривень.

До слова, кандидат у президенти України має право починати свою передвиборчу агітацію наступного дня після його офіційної реєстрації в ЦВК. А до того часу, поки потенційний кандидат у президенти офіційно не зареєстрований, він не повинен звітувати перед ЦВК та НАЗК про витрачені гроші, зокрема на рекламну кампанію.