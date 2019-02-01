Новорічні вітання Гройсмана та Парубія українські телеканали показали безкоштовно

Українські телеканали, окрім традиційного новорічного привітання Петра Порошенка, транслювали виступи спікера парламенту Андрія Парубія та прем’єра Володимира Гройсмана. Вітальні ролики від політиків – це ефірний час, який має свою ціну, проте з Гройсмана та Парубія не взяли жодної копійки.

Новорічне вітання прем’єр-міністра транслювали на телеканалі "Еспресо" та в ефірах "Нового каналу", ТРК "Україна", "СТБ". Активісти громадського руху "Чесно" поцікавились у Секретаріаті Кабміну, чи розміщували цей ролик в ефірі за бюджетні гроші. У відповідь там повідомили, що держава не оплачувала трансляцію ролика.

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Судячи з декларації Гройсмана, він міг би самотужки заплатити за показ хвилинного ролика. Адже у 2017 році дохід прем’єра становив понад 17 мільйонів гривень.

Прес-секретар прем’єра Василь Рябчук, який раніше працював головним редактором телеканалу "Еспресо", пояснив, що телеканали віддали хвилину ефірного часу для цього ролика безкоштовно за згодою сторін. Для цього прес-служба Гройсмана надсилала телеканалам листи з проханням розмістити привітання на добровільних засадах.

Дивіться відео з новорічним привітанням Володимира Гройсмана:

Щодо привітання Парубія, то його ролик транслювали на телеканалах "1+1", "Еспресо" та "Прямий". Секунда ефіру на телеканалі "1+1" від 17:00 до 20:00 коштує 800 гривень. Таку ціну канал вказав серед розцінок на політичну рекламу перед президентськими виборами. За законом, політична реклама не може бути дорожчою за комерційну. Тож можна припустити, що показ хвилинного ролика з привітанням Парубія міг коштувати близько 48 тисяч гривень.

В Апараті Верховної Ради кажуть, що показ привітання від спікера в телеефірі відбувся не за бюджетні гроші.

Судячи з декларації Парубія за 2017 рік, він міг взяти гроші на оплату роликів із власних активів. Голова парламенту задекларував 340 тисяч гривень та 30 тисяч 600 доларів на своїх банківських рахунках. Проте від початку січня ні сам Парубій, ні його прес-служба не відповіли журналістам, чи платив він за ролик із власної кишені.

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Активісти припустили, що, як і у випадку з Гройсманом, Секретаріат голови Верховної Ради розсилав листи телеканалам з проханням розмістити ролик безкоштовно. У прес-службі "1+1" підтвердили таке припущення.

Дивіться відео з новорічним привітанням Андрія Парубія:

Щодо новорічного привітання Порошенка, то за законом, для привітання президента передбачений безкоштовний ефірний час. Проте комерційні телеканали є незалежними у визначенні змісту програм, тому самі вирішують, чи транслювати виступ президента. В Адміністрації Президента не відповіли, чи оплачували ролик Порошенка за бюджетні гроші.