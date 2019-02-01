16:12
1 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Заповідь Кадирова. Нове прізвисько Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 31 січня
      Вєсті.UA: Ляшку вкололи вакцину фарту. Кремлівський торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:30, 31 січня
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Новорічні вітання Гройсмана та Парубія українські телеканали показали безкоштовно

      331 Читать новость на русском
      Новорічні вітання Гройсмана та Парубія українські телеканали показали безкоштовно
      Новорічні вітання Гройсмана та Парубія українські телеканали показали безкоштовно / Фото з відкритих джерел

      Українські телеканали, окрім традиційного новорічного привітання Петра Порошенка, транслювали виступи спікера парламенту Андрія Парубія та прем’єра Володимира Гройсмана. Вітальні ролики від політиків – це ефірний час, який має свою ціну, проте з Гройсмана та Парубія не взяли жодної копійки.

      Новорічне вітання прем’єр-міністра транслювали на телеканалі "Еспресо" та в ефірах "Нового каналу", ТРК "Україна", "СТБ". Активісти громадського руху "Чесно" поцікавились у Секретаріаті Кабміну, чи розміщували цей ролик в ефірі за бюджетні гроші. У відповідь там повідомили, що держава не оплачувала трансляцію ролика.

      Читайте також: Сотні тисяч гривень за хвилину: скільки кандидати у президенти витрачатимуть на телерекламу

      Судячи з декларації Гройсмана, він міг би самотужки заплатити за показ хвилинного ролика. Адже у 2017 році дохід прем’єра становив понад 17 мільйонів гривень.

      Прес-секретар прем’єра Василь Рябчук, який раніше працював головним редактором телеканалу "Еспресо", пояснив, що телеканали віддали хвилину ефірного часу для цього ролика безкоштовно за згодою сторін. Для цього прес-служба Гройсмана надсилала телеканалам листи з проханням розмістити привітання на добровільних засадах.

      Дивіться відео з новорічним привітанням Володимира Гройсмана:

      Щодо привітання Парубія, то його ролик транслювали на телеканалах "1+1", "Еспресо" та "Прямий". Секунда ефіру на телеканалі "1+1" від 17:00 до 20:00 коштує 800 гривень. Таку ціну канал вказав серед розцінок на політичну рекламу перед президентськими виборами. За законом, політична реклама не може бути дорожчою за комерційну. Тож можна припустити, що показ хвилинного ролика з привітанням Парубія міг коштувати близько 48 тисяч гривень.

      В Апараті Верховної Ради кажуть, що показ привітання від спікера в телеефірі відбувся не за бюджетні гроші.

      Судячи з декларації Парубія за 2017 рік, він міг взяти гроші на оплату роликів із власних активів. Голова парламенту задекларував 340 тисяч гривень та 30 тисяч 600 доларів на своїх банківських рахунках. Проте від початку січня ні сам Парубій, ні його прес-служба не відповіли журналістам, чи платив він за ролик із власної кишені.

      Читайте також: У Яценюка та Мартиненка є проплачені інтернет-боти: розслідування журналістів

      Активісти припустили, що, як і у випадку з Гройсманом, Секретаріат голови Верховної Ради розсилав листи телеканалам з проханням розмістити ролик безкоштовно. У прес-службі "1+1" підтвердили таке припущення.

      Дивіться відео з новорічним привітанням Андрія Парубія:

      Щодо новорічного привітання Порошенка, то за законом, для привітання президента передбачений безкоштовний ефірний час. Проте комерційні телеканали є незалежними у визначенні змісту програм, тому самі вирішують, чи транслювати виступ президента. В Адміністрації Президента не відповіли, чи оплачували ролик Порошенка за бюджетні гроші.

      Теги: Новини України Новини політики Гроші ЗМІ Володимир Гройсман Андрій Парубій Медіа Новорічні свята Розслідування Кабінет Міністрів України Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
      сьогодні , 16:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
      Марія Ягодка 6
      Житло на вторинному ринку: як купити надійно
      сьогодні , 15:34 Житло на вторинному ринку: як купити надійно
      Яніна Ткачук 116
      Режим Мадуро конвульсирует: почему активизировались перелеты Каракас – Москва
      сьогодні , 15:01 Режим Мадуро конвульсирует: почему активизировались перелеты Каракас – Москва
      Злой Одессит 730
      Корупція – одна з найбільших загроз України: 4 проблеми, які має вирішити майбутній президент
      сьогодні , 14:31 Корупція – одна з найбільших загроз України: 4 проблеми, які має вирішити майбутній президент
      Віталій Шабунін 234
      Права працівників: що треба знати про відпустки, робочі години та штрафи
      сьогодні , 14:03 Права працівників: що треба знати про відпустки, робочі години та штрафи
      1000
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Як виглядає сьогодні будинок Пшонки: у маєтку позривали навіть розетки
       23 лютого 2018 , 21:39
      Як зробити листівки на 8 березня своїми руками: оригінальні ідеї для свята
      8 березня 2018 , 14:03
      Тренер Зорі після скандального сюжету: Футбол 1/2 – це найкращі канали, які говорять тільки правду
       21 серпня 2018 , 18:09
      А який ви пішохід: відеотест
       28 грудня 2018 , 13:44
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук