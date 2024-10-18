Белая и будет сиять голубовато-небесным светом: какой будет новогодняя елка Киева

Организаторы новогоднего праздника в столице уже согласовали место установки и вид главной елки страны. Как и в прошлом году, она будет на Софиевской площади, но на этот раз белая.

В Киеве уже начали подготовку к зимним праздникам. Организаторы уже согласовали свою концепцию и ждут утверждения от КГГА, сообщают в ТСН.

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Какой будет столичная елка

Хотя тематику новогодних праздников организаторы не сообщают, уже известно, чем нынешняя елка будет отличаться от предыдущих. Впервые праздничное дерево в Киеве будет белого цвета.

Она будет белого цвета и с гирляндами, что будут сиять голубовато-небесным светом,

– говорят организаторы.

Остальные детали пока не разглашают, но известно, что, как и раньше, возле елки можно будет перевести средства на ВСУ.

В прошлом году темой новогодней елки была "Храбрые сердца".

Вокруг елки были установлены маленькие деревца с игрушками в виде сердечек. Все желающие могли снять себе украшение на память, но перед тем задонатить на ВСУ.

Тогда более 500 киевлян сделали взносы на нужды армии ещё до официального открытия елки.

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