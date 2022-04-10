В Новой Каховке оккупанты на местных типографиях готовят агитматериалы для референдума

В захваченной оккупантами Новой Каховке на Херсонщине оккупанты используют мощности местных типографий для собственных бессмысленных целей.

По данным Генштаба, на этих мощностях оккупанты будут осуществлять подготовку агитационных материалов для проведения так называемого "референдума" по созданию Херсонской народной республики.

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Речь идет об агитационных брошюрах, буклетах, плакатах и ​​бланках.

Напомним, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заверил, что Юг Украины обязательно освободят от захватчиков. В том числе и город Херсон.

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