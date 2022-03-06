В Новой Каховке планируют митинг против оккупантов
Источник:ZN.UA
Российские захватчики не оставляют попыток захватить украинские города. Однако мирные жители готовы защищать свои населенные пункты.
Да, в Новой Каховке состоится митинг против захвата города оккупантами. Акция пройдет 6 марта вблизи кинотеатра "Юность" в 11:00, сообщает издание ZN.UA.
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Со связью там проблемы, поэтому сообщите своих знакомых в Новой Каховке о митинге,
– призывали журналисты.
К слову, в Херсоне 5 марта люди вышли на массовые протесты против оккупанта. Жители не намерены допустить сценарий захвата города и готовы его защищать.
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