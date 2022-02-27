В Новой Каховке россияне ведут огонь в 10 метрах от пятиэтажки.

Новая Каховка находится под оккупацией русских сил. Агрессоры игнорируют любые человеческие принципы, они стреляют посреди жилого сектора

В соцсетях опубликовали фото из одного из дворов города. Среди футбольного поля российские военные установили 2 гаубицы.

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Гаубицы установили посреди футбольного поля

Всего в нескольких десятках метров – многоэтажки, в которых живут люди. Они не могут даже выйти на улицу, поскольку весь город оккупирован.

Ранее об ужасной ситуации в Новой Каховке рассказал мэр города. Владимир Коваленко говорит, что у людей нет возможности эвакуироваться из оккупированного города. Враги оккупировали горисполком и сняли со зданий все сине-желтые стяги.

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