У соцмережах опублікували фото з одного з дворів міста. Посеред футбольного поля російські військові встановили 2 гаубиці.

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Гаубиці встановили посеред футбольного поля

Всього за кількадесят метрів – багатоповерхівки, у яких живуть люди. Вони не мають змоги навіть вийти надвір, оскільки все місто окуповане.

Раніше про жахливу ситуацію в Новій Каховці розповів мер міста. Володимир Коваленко каже, що люди не мають можливості евакуюватися з окупованого міста. Вороги окупували міськвиконком тиа познімали з будівель всі синьо-жовтя стяги.

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