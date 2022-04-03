В Новой Каховке россияне задержали украинского журналиста: что известно

3 апреля 2022 , 18:33
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Оксана Гунько

На Херсонщине российские оккупанты задержали еще одного украинского журналиста. Речь идет об Александре Гунько.

Об этом сообщила его дочь Оксана Гунько. 

К теме Думайте о своей жизни после войны, – Верещук обратилась к оккупантам

Россияне задержали еще одного украинского журналиста 

Она сообщила, что Александра Гунько задержали после обыска. Все это произошло в городе Новая Каховка в Херсонской области.

Александру Гунько – это главный редактор издания "Новая Каховка.City" . Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко  добавил, что оккупанты забрали телефоны и электронные устройства.

По его словам, Национальный союз журналистов Украины получил эти данные от местных журналистов. Кроме того, написал он, издание Новая Каховка Сити на почту редакции получило письмо с предложением о сотрудничестве и призывом освещать события в "правильном" свете.

Буча – символ зверства россиян в Украине: смотреть видео 

 

Автор: Віта Свірневська