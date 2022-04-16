В "Новой почте" рассказали о состоянии работников, получивших травмы из-за обстрела в Николаеве

Оккупанты 15 апреля обстреляли отделение "Новой почты" в Николаеве. Работникам, получившим ранения, оказали медпомощь.

Кроме этого, сотрудники компании, которые получили травмы во время ракетного обстрела, прошли медицинское обследование. После этого поехали домой.

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Все пострадавшие живы

По словам СЕО "Новой почты" Александра Бульбы, все сотрудники курьерской службы живы. Как сообщили в Суспільне Николаев, по состоянию на 16 апреля работники находятся дома.

В "НП" пообещали, что обеспечат коллегам все необходимые лекарства и полное медицинское сопровождение во время выздоровления и реабилитации.

Наши работники – наша сила и наши герои. Мы опираемся на них, а они всегда могут рассчитывать на "Новую почту",

– подчеркнул Бульба.

Он уверен, что отделение отстроят. Самое главное – верить в победу и Вооруженные Силы Украины.

Напомним, что отделение, в которое попали оккупанты, полностью выгорело. По состоянию на вечер 15 апреля было известно о трех пострадавших.

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