Где Новокуйбышевск на карте и какое расстояние преодолели дроны, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке на Новокуйбышевск и где он расположен

Так, ночью ВСУ атаковали мощности АО "ННК" в Самарской области. Это ведущее предприятие, которое занимается производством компонентов взрывчатых веществ. Там зафиксированы взрывы и пожар в районе промышленной зоны.

Атаку на предприятие в том числе подтвердил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Однако он поспешил заверить, что повреждений и пострадавших якобы нет.

Известно, что Новокуйбышевск расположен непосредственно возле областного центра – Самары. Расстояние от города до границы с Украиной составляет более 900 километров.

Где расположен Новокуйбышевск: смотрите на карте

Отметим, что предприятие специализируется на выпуске сжиженных углеводородных газов, МТАЭ (метил-трет-амилового эфира), бензола, фенола, ацетона, альфа-метилстирола, олефинов, пара-трет-бутилфенола (ПТБФ), а также является единственным в стране производителем синтетического этанола.