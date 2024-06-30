Под ударом Новолипецкий металлургический комбинат: оккупанты снова жалуются на атаку дронов

Ночью 30 июня в России прогремели мощные взрывы. Оккупанты снова жалуются на массированную атаку дронов.

Под удар попал Новолипецкий металлургический комбинат. Об этом сообщают росСМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также Жалобы о тревоге и "выбитых оконных стеклах": несколько областей России ночью атаковали дроны

Дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат

Российские пропагандисты пишут, что атака на завод началась в 2 ночи и продолжалась более часа. За это время на территории комбината "упали и взорвались аж 7 БПЛА".

Предварительно, один из беспилотников, повредил установку разделения кислорода. Еще 4 дрона "пытались атаковать" здание кислородной станции. Один из беспилотников также якобы повредил гараж, вспыхнул пожар.

Также вражеские СМИ пишут, что фрагмент сбитого беспилотника повредил крышу дома и сарая на улице Ильича, 17.

По словам оккупантов, пострадавших "нет". Губернатор подтвердил атаку на Липецкую область, заявив, что над промышленной зоной Липецка якобы "сбили" 9 беспилотников.

Где расположен Новолипецкий металлургический комбинат: смотрите карту

Кстати, оккупанты, которые постоянно наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины, убивают мирных жителей, в частности, детей, традиционно обвинили в атаке на комбинат наших защитников. Однако пока Украина не подтверждала эту атаку.

Краткая справка. Новолипецкий – один из крупнейших металлургических комбинатов России. Это предприятие работает на военно-промышленный комплекс и выполняет большое количество государственных заказов.

Сырье Новолипецкого металлургического комбината идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и тому подобное.