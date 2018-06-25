Новоназначенный глава Донецкой ОГА начал с нарушения закона

Новый глава Донецкой ОГА Александр Куць нарушил закон, не подав электронную декларацию, вероятно прикрываясь службой в СБУ.

Об этом сообщается на сайте Центра противодействия коррупции.

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Отмечается, что Куць должен был подать декларацию перед своим назначением. Несоблюдение этого закона влечет за собой уголовную ответственность.

В Центре противодействия коррупции отметили, что Александр Куць к 22 июня был главой управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Впоследствии он был уволен указом президента Украины.

По мнению юристов ГПК, Куць может и до сих пор оставаться в рядах СБУ и использовать это, чтобы не подавать электронную декларацию.

В законе четко сказано, что кандидаты на должность председателей ОГА должны подавать электронные декларации перед назначением. Александр Куць этого не сделал, хотя он не является секретным "агентом", и может прикрываться статусом служащего СБУ, чтобы не показывать свое состояние,

– отмечает юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.

Юрист добавил, что ГПК обжалуют такие действия главы ОГА в НАПК.

"Кроме того, есть все основания обратиться в суд, требуя представления им электронной декларации, как публичного лица", – добавил Савин.

Напомним, 22 июня Президент Украины Петр Порошенко назначил нового главу Донецкой ВЦА, которым стал генерал СБУ Александр Куць.