Пророссийские боевики забили тревогу из-за назначения нового главы Донецкой области Куця

Назначение новым главой Донецкой военно-гражданской администрации генерала СБУ Александра Куця не предвещает ничего хорошего для "Донецкой народной республики".

Об этом заявил глава "комитета Народного совета "ДНР" по "конституционному законодательству и государственному строительству" Владимир Бидевка, сообщает "РИА Новости".

"Смена руководителя так называемой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского на Александра Куця ничего хорошего не предвещает, причем для всех жителей Донбасса", – убежден Бидевка.

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По его мнению, решение назначить председателем Донецкой области бывшего сотрудника СБУ якобы было принято неспроста.

Напомним, 22 июня Президент Украины Петр Порошенко назначил нового главу Донецкой ВЦА, которым стал генерал СБУ Александр Куць.