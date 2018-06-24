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Пророссийские боевики забили тревогу из-за назначения нового главы Донецкой области Куця

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Назначение Куця председателем Донецкой ВЦА взволновало пророссийских боевиков
Назначение Куця председателем Донецкой ВЦА взволновало пророссийских боевиков / Bbc.com

Назначение новым главой Донецкой военно-гражданской администрации генерала СБУ Александра Куця не предвещает ничего хорошего для "Донецкой народной республики".

Об этом заявил глава "комитета Народного совета "ДНР" по "конституционному законодательству и государственному строительству" Владимир Бидевка, сообщает "РИА Новости".

"Смена руководителя так называемой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского на Александра Куця ничего хорошего не предвещает, причем для всех жителей Донбасса", – убежден Бидевка.

Читайте также: Кто такой Александр Куць – новый председатель Донецкой ОГА

По его мнению, решение назначить председателем Донецкой области бывшего сотрудника СБУ якобы было принято неспроста.

Напомним, 22 июня Президент Украины Петр Порошенко назначил нового главу Донецкой ВЦА, которым стал генерал СБУ Александр Куць.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости Донецка Александр Куць
Источник: 24 Канал
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