Новорожденные Днепра и их родители получили по 5000 гривен и подарки от Банка Кредит Днепр

Банк Кредит Днепр в день 30-летнего юбилея своей деятельности передал по 5 000 гривен и подарки новорожденным в городе Днепре и их родителям. Сюрпризы получили семьи младенцев, родившихся 7 июля в Региональном медицинском центре семейного здоровья Днепра.

Акцией для молодых мам «Первая улыбка» Банк Кредит Днепр отметил 30-летие со дня своего основания. Благотворительная помощь по 5000 грн, приятные подарки и поздравления от команды банка получили 13 семей, день рождения чьих малышей совпал с датой основания Банка Кредит Днепр, информирует 24 Канал.

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"Дети – наше будущее"

"Рождение новой жизни — самое счастливое событие для каждой семьи даже в страшных условиях войны! К сожалению, украинские семьи проходят через очень тяжелые испытания в своей жизни, и мы со своей стороны хотим помочь им решить первые бытовые вопросы, возникающие при рождении малыша", – прокомментировал проведение акции Сергей Панов, председатель Правления Банка Кредит Днепр.

Дети – наше будущее, будущее Украины,

– подчеркнул он.

Новая жизнь – это самые ценные моменты, которые начинают новую историю семей и Украины / Фото Банк Кредит Днепр

Среди младенцев – не только жители Днепра и Днепропетровской области, но и семьи переселенцев из городов Токмак в Запорожской области и Снежного в Донецкой области. А одна из пар, у которых в этот день родилась девочка Мира, – воины Вооруженных сил Украины.

Дети рождаются, несмотря на войну и вопреки ей, ведь новая жизнь — это самые ценные моменты, которые открывают новые страницы в истории семей и Украины. Региональный медицинский центр семейного здоровья в Днепре продолжает принимать на роды и оказывать специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь пациентам не только из областного центра и Днепропетровской области, но и прибывшим из других областей. Региональный центр славится высокой профессиональной работой врачей. Например, в практике больницы — работа с уникальными тройняшками, старший ребенок из которых родился на 34 дня раньше двух младших малышей.

Акцией Банк Кредит Днепр отметил 30-ю годовщину со дня основания / Фото Банк Кредит Днепр

Как известно, команда Банка Кредит Днепр совместно со своими клиентами, украинским фондом "Здоровое будущее" и общественными организациями объединились для оказания медицинской и социальной поддержки жителям Украины. Банк оказывает помощь нескольким больницам Никополя и Балаклейской больнице интенсивной терапии в Харьковской области. Цель социальных проектов – помогать врачам максимально быстро и своевременно оказывать медицинскую помощь украинским воинам и мирным жителям прифронтовых регионов.