На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области после атаки дронов 23 ноября до сих пор продолжается пожар. Спутниковые снимки зафиксировали повреждения производственных установок, резервуарного парка и нефтебазы рядом с предприятием.

Об этом сообщает телеграм-канал "Абсолютно надежный источник".

Какие повреждения зафиксировали на Новошахтинском НПЗ?

По результатам анализа, на предприятии повреждены обе установки первичной переработки нефти АВТ-2,5. Также существенные повреждения получила установка по производству битума.

Кроме того, повреждена ребойлерная печь, а резервуарный парк завода до сих пор горит. Следы горения зафиксированы и на всех резервуарах нефтебазы, расположенной рядом с предприятием. Также были повреждены комплекс РЭБ "Поле-21" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".

Спутниковые снимки повреждений на Новошахтинском НПЗ / Фото телеграм-канала "Абсолютно надежный источник"

Что известно об атаке на завод?

23 ноября Служба безопасности Украины заявила о совместной с Главным управлением разведки атаке на Новошахтинский завод нефтепродуктов. Беспилотники центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили битумную установку, колонны установки АВТ-2,5, ребойлерную печь и резервуарный парк на второй площадке. После ударов на территории предприятия возник пожар.

Как отметил Генеральный штаб ВСУ, пожар на Новошахтинском НПЗ виден даже со спутника.

Предприятие способно перерабатывать до 7,5 миллиона тонн нефти в год. Там производят мазут, дизельное и судовое топливо. Завод расположен в нескольких десятках километров от украинской границы, поэтому его продукция может поставляться российским войскам на южном направлении.



Напомним, в ночь на 25 ноября нефтяная инфраструктура Самары подверглась массированной атаке дронов. Тогда вспыхнули пожары на Сызранском и Новокуйбышевском НПЗ.