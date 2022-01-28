Посольство Украины в Черногории призвало телерадиокомпанию удалить публикацию. Отмечали, что не стоит больше допускать, чтобы распространялась информация, которая не соответствует официальной позиции страны.

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Спорная публикация исправлена. Просим прощения за упущение, которое возникло в результате передачи новостей агентства. Вы можете предлагать и реагировать на любые упущения в будущем,

– написал вещатель.

Извинения компания разместила под публикацией посольства нашего государства.

Что известно об инциденте