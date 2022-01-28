Посольство України в Чорногорії закликало телерадіокомпанію видалити публікацію. Наголошували на тому, що не варто більше допускати, щоб поширювалась інформація, яка не відповідає офіційній позиції країни.

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Спірна публікація виправлена. Просимо вибачення за упущення, яке виникло в результаті передачі новин агентства. Ви можете пропонувати і реагувати на будь-які упущення в майбутньому,

– написав мовник.

Вибачення компанія розмістила під публікацією посольства нашої держави.

Що відомо про інцидент