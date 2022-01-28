Посольство України в Чорногорії закликало телерадіокомпанію видалити публікацію. Наголошували на тому, що не варто більше допускати, щоб поширювалась інформація, яка не відповідає офіційній позиції країни.
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Спірна публікація виправлена. Просимо вибачення за упущення, яке виникло в результаті передачі новин агентства. Ви можете пропонувати і реагувати на будь-які упущення в майбутньому,
– написав мовник.
Вибачення компанія розмістила під публікацією посольства нашої держави.
Що відомо про інцидент
- У Чорногорії державна телекомпанія RTCG 28 січня опублікувала новину, що нібито українська армія "напала" на бойовиків. Українські дипломати вимагали публічного спростування цієї інформації. Ситуацію назвали потворною.
- Медійники використали дані, які їм надав один з луганських бойовиків Олександр Мазейкін. За словами окупанта, під час артобстрілу української армії загинув боєць так званої "народної міліції".
- RTCG також закидала США та НАТО "підігрівання ситуації в регіоні". Мовляв, Захід перекидає в Україну військових інструкторів та зброю. А офіційний Київ, пишуть чорногорські журналісти, "розмістив половину свого війська на Донбасі".