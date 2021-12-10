Россия угрожает конфликтом, разговор Зеленского с Макроном: главные новости 10 декабря

Россия заявила об угрозе масштабного конфликта в Европе из-за сближения Украины с НАТО. Владимир Зеленский побеседовал с Эммануэлем Макроном. Обнародованы свежие президентский и парламентский рейтинги. В Украине частично запретили пластиковые пакеты. Швейцария продолжила заморозку украденных активов Виктора Януковича. Таковы были главные новости 10 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 10 декабря:

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Россия заявила об угрозе конфликта

Источник: МИД России

В Москве цинично заявили, что видят угрозу конфликта в Европе. Причиной называют сближение Украины с Североатлантическим союзом. Мол, НАТО подталкивает Киев к "агрессивным действиям". Уверяют, что это может привести "к появлению ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем до Центральной России и других дестабилизирующих вооружений".

В кремлевских ведомствах говорят, что отношения России и Запада продолжают деградировать. Говорят даже о "критической границе".

Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы для нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе.

– пригрозили в России.

Кремль снова выдвигает условия

В Москве снова требуют гарантий, "исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем оружия на западных рубежах России". Кремль дерзко просит, чтобы НАТО "забрало ударные системы вооружений с территории Украины".

Ранее президент России Владимир Путин требовал "юридических гарантий", что Украину не примут в НАТО.

Зеленский поговорил с Макроном

Источник: твиттер Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Темами разговора были нормандский формат и дальнейшие шаги. В ОП рассказали, что политики говорили, в частности, о разблокировании переговоров "нормандской четверки". Зеленский подчеркнул, что Украина готова и дальше активно работать в рамках этого формата.

Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей,

– сообщил Зеленский.

Также президент поблагодарил главу Франции за положительную оценку текущих украинских реформ.

Не обошли вниманием тему "Северного потока-2". Стороны подчеркнули, что важно разнообразить поставки энергоносителей в Европу, в частности – благодаря сжиженному природному газу.

Кстати, накануне Макрон заявил, что США и Европа должны обеспечить безопасность Украины.

Как прошел разговор Байдена с Зеленским

Президент Украины пообщался с главой Белого дома Джо Байденом вечером 9 декабря. Разговор длился полтора часа.

Американский президент выразил обеспокоенность действиями России возле украинской границы.

Также он подчеркнул, что никакие решения об Украине без Украины принимать не будут.

Новые президентские и парламентские рейтинги

Источник: "Рейтинг"

Обнародовали свежий декабрьский президентский рейтинг. Правда, тройка лидеров в нем не изменилась. Лидирует до сих пор Владимир Зеленский, за ним идут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Президентский рейтинг:

Владимир Зеленский – 23,5%;

Петр Порошенко – 13,4%;

Юлия Тимошенко – 9,9%;

Юрий Бойко – 9,3%;

Дмитрий Разумков – 7,5%;

Игорь Смешко – 6,7%;

Евгений Мураев – 6,5%;

Владимир Гройсман – 5,5%;

Олег Ляшко – 3,2%;

Арсений Яценюк – 3,1%.

Рейтинг партий

В Верховную Раду есть шанс пройти 8 партиям. Среди лидеров – неизменно "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Слуга народа" получила бы 18% голосов среди тех, кто будет голосовать и определился;

"Европейская Солидарность" – 13,7%;

ОПЗЖ – 11,4%;

"Родина" – 11,4%;

партия Разумкова "Разумная политика" – 7,5%;

партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 6,2%;

"Сила и честь" – 6,0%;

партия Мураева "Наши" – 5,2%.

В Украине частично запретили пластиковые пакеты

Социологический опрос провела группа "Рейтинг" в период с 6 по 8 декабря 2021 методом телефонного интервью с использованием компьютера. Всего удалось опросить 2 500 респондентов – это украинцы старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 2,0.

Источник: 24 канал

С 10 декабря в Украине начали действовать некоторые нормы закона об ограничении обращения пластиковых пакетов в Украине. Они подразумевают полный запрет на бесплатное распространение тонких пакетов. Это касается супер-тонких и тонких пластиковых пакетов, стенки которых достигают толщины до 15 микрометров.

Закон пока не полностью запрещает такие пакеты, а лишь ограничивает их обращение.

Какие штрафы

Предусмотрены штрафы для тех, кто бесплатно распространяет пакеты – объектов розничной торговли, общественного питания, предоставление услуг и т.д.

За нарушение закона будут штрафовать от 1 700 до 3 400 гривен. За повторное нарушение размер штрафа будет увеличен от 3 400 до 8 500 гривен.

Цены на одноразовые пакеты

На сайте Кабинета Министров размещен проект постановления. Там установлены минимальные розничные цены на одноразовые пластиковые пакеты:

2 гривны – без ручек и без боковых складок;

2,50 гривны – без ручек с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3 гривны – с ручками и с боковыми складками.

Швейцария продолжила заморозку активов Януковича

Источник: правительство Швейцарии

В Швейцарии продолжили заморозку активов, которые украл беглый президент Виктор Янукович и его окружение. Деньги заморозили до февраля 2023 года.

Почему деньги не возвращают в Украину

Ранее отмечалось, что деньги могут вернуться в Украину при одном условии. Это независимость антикоррупционных органов.

В октябре Швейцария получила положительный ответ от Украины по завершению судебных процедур, необходимых для возвращения активов. Однако в нашей стране еще не было принято решений о незаконном происхождении активов. Это и стало причиной, что активы и дальше заморозили.

Какая сумма денег

В феврале 2014 года из-за ситуации в Украине Федеральный совет Швейцарии заморозил активы Януковича. Речь идет о сумме более 69 миллионов долларов.