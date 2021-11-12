Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 12 ноября:

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На Донбассе погибли двое воинов

Источник: ООС

С начала суток боевики дважды нарушали режим тишины на Донбассе. Оккупанты из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреливали позиции ВСУ возле:

Попасной;

Зайцево.

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью,

– добавили в штабе.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили врага прекратить обстрелы.

Военные назвали имена погибших

Имена погибших украинских защитников сообщили в 79 отдельной десантно-штурмовой бригаде. Десантники Руслан Прусов и Вадим Федосеев служили именно в ее рядах.

Во время выполнения боевого задания в районе проведения ООС погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович,

– отметили военные.

В бригаде отметили: "Это – невосполнимая потеря для страны, для Десантно-штурмовых войск, для семьи, друзей и собратьев погибших. Воины-десантники отдали много лет службе в нашей воинской части, были настоящими профессионалами и патриотами своего государства".

Редакция 24 канала выражает искреннее соболезнование родным и близким погибших бойцов.



На Донбассе погибли двое украинских воинов / коллаж 24 канала

Экс-министру энергетики объявили подозрение

Источник: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему министру энергетики и угольной промышленности. Речь идет о схеме поставки угля из временно оккупированного Донбасса.

Дело открыли по статье о содействии террористической группе, продолжается расследование.

Организаторы наладили поставки угольной продукции с временно оккупированных территорий за средства украинских госпредприятий на сумму примерно в 1,5 миллиарда гривен,

– рассказали в ГБР.

Поставки происходили в конце 2014 – начале 2015 годов. В СБУ информируют, что соучастником был бывший министр энергетики. По данным 24 канала, говорится о Владимире Демчишине, который занимал должность главы министерства в течение 2014 – 2016 годов.

По данным Службы безопасности, глава министерства:

назначил российских наемников на должности в государственных предприятиях на оккупированном Донбассе;

превысил свои полномочия и заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями боевиков. В частности относительно поставок угля на общую сумму более 3 миллиардов гривен. В результате действий чиновника, террористы получили более 200 миллионов гривен.

Это привело к закреплению и дальнейшему становлению так называемых "правительств" террористических организаций на временно оккупированных территориях. Более того, это уменьшило финансовую нагрузку страны-агрессора по материальному обеспечению оккупантов,

– пояснили в СБУ.

Стоит заметить, что схему организовали благодаря содействию высшего руководства России.

Обратите внимание! Подозрение в государственной измене и содействии террористам 19 сентября объявили другому участнику преступной схемы. Печерский райсуд Киева взял подозреваемого под стражу с правом внесения залога в размере 500 миллионов гривен. Сейчас фигурант находится в СИЗО.

Что известно о Владимире Демчишине Он родом из Львова, ему 46 лет. Был министром энергетики и угольной промышленности Украины во втором правительстве Арсения Яценюка. Демчишина 21 апреля 2016 года назначили членом наблюдательного совета "Нафтогаза". В 2019 году уволили с должности по указанию Владимира Зеленского.

Допрос боевика Куликовского

Источник: СБУ

СБУ обнародовала видео допроса боевика Дениса Куликовского, который руководил "Изоляцией". Он рассказал, что на территории пыточной удерживали заключенных, хранили оружие и военную технику.

Свою деятельность преступник охарактеризовал как "инспектор охраны". В частности, палач сообщил, что "следил за безопасностью" до декабря 2014 года. Впоследствии его назначили руководителем тюрьмы.

Моя роль была "вытягивать" правдивые, скажем так, показания,

– заявил боевик.

По его словам, в дальнейшем на каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ. Кроме того, на допросы нелюди приводили врача: чтобы откачивать заключенных после пыток.

Куликовский заявил, что заключенных, которые не сотрудничали с оккупантами, пытали. Впоследствии людей отводили в камеры, где не было санитарных углов. Вместо похода в уборную давали бутылки.

Допрос палача Куликовского: смотрите видео



Задержание Куликовского: главное

Палача задержали украинские силовики 9 ноября 2021 года. Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко рассказал, что к этому спецслужбы готовились 1,5 года.

Свои показания дали более 160 пленных, переживших "Изоляцию". Они рассказали, что в пыточной пленных жестоко избивали, пытали электротоком, имитировали выстрелы и насиловали.

К слову, заочное подозрение боевику Куликовскому объявили еще год назад.

Мера пресечения водителю, сбившему детей в Харькове

Источник: "Суспільне"

Водителя Toyota Land Cruiser, который сбил двух 13-летних подростков на проспекте Науки в Харькове, взяли под стражу на два месяца с альтернативой залога в сумме 340 тысяч гривен.

Решение одобрил Киевский райсуд Харькова. Адвокат мужчины отказалась от комментариев: "Сейчас такая позиция защиты – объяснения мы не предоставляем. Продолжается досудебное следствие".

Важно! Обнародовали результаты анализа мочи водителя машины, которая и вызвала жуткую автокатастрофу. Как оказалось, на момент аварии мужчина был под действием метадона.

Из-за этого изменили квалификацию преступления. Теперь водителю инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих реакцию, если они причинили потерпевшему тяжкое телесное повреждение.

Из-за употребления наркотиков наказание за преступление может быть гораздо жестче: лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортом на срок от 5 до 8 лет.

Свидетели ДТП рассказывали, что водитель после столкновения вел себя неадекватно. Мужчина кричал и уверял, что ни в чем не виноват, хотя наехал на пострадавших на переходе, которые шли на зеленый свет.

Мигранты прорвались через границу

Источник: Sputnik Беларусь

Нескольким десяткам мигрантов удалось прорваться через границу Польши в "Кузнице". После пересечения перехода линии разграничения их задержали польские силовики.

Минобороны Польши обнародовало видео, на котором видно, как люди силой продираются через забор. В это время за металлическим забором стоят пограничники и военные

К теме. Ранее на польской границе побывал президент Польши Анджей Дуда. Он поблагодарил пограничников и военных за работу. Накануне глава государства в обращении к полякам назвал ситуацию с мигрантами результатом гибридной войны белорусского КГБ.